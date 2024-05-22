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Врач рассказал, связано ли употребление холодных молочных продуктов с развитием ангины

Врач Мухамадьяров напомнил, что ледяные напитки способствуют воспалению в горле

Еда

Вопреки распространенному мнению о том, что холодные молочные продукты могут вызывать ангину, врачи утверждают обратное. Врач-отоларинголог медицинской компании СберЗдоровье Нияз Мухамадьяров поделился своим мнением по этому поводу.

Врач Мухамадьяров напомнил, что ледяные напитки способствуют воспалению в горле
Фото: PxHere is licensed under CC0

Специалист объяснил, что молоко само по себе не передаёт возбудители ангины, хотя в нем может содержаться патогены, способные вызвать различные заболевания. Однако риск заражения через молоко остается низким и в основном сводится к проблемам с пищеварением, пишет Газета.Ru.

К тому же современное магазинное молоко проходит термическую обработку, чтобы уничтожить любые патогены и сделать его безопасным для употребления, отметил врач.

Тем не менее, отоларинголог указал, что употребление холодного напитка может создать условия для развития воспалительных процессов, поскольку холодное воздействие может вызывать сокращение мышц глотки, что может привести к дискомфорту и даже боли у некоторых людей.

"Однако любые ледяные напитки могут создавать условия для развития воспалительного процесса, вызывая спазм сосудов и тем самым облегчая вирусам и бактериям проникновение в организм", — рассказал врач.

Поэтому, чтобы избежать неприятных ощущений, Мухамадьяров рекомендует медленно пить холодные напитки и давать жидкости прогреться во рту перед проглатыванием.

Если вы все же испытываете неприятные ощущения или боль при употреблении холодных напитков, забота о вашем комфорте может включать питье теплых напитков или рассасывание леденцов. Однако, если неприятные ощущения продолжаются в течение нескольких дней, лучше обратиться к врачу-отоларингологу для профессиональной консультации и диагностики.

Выпил холодное - заболело горло. Почему?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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