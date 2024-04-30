В Сургутском окружном центре охраны материнства и детства трёхмесячному малышу с врождённым гидронефрозом провели операцию по пластике почки

В Сургуте детские хирурги сделали операцию по пластике почки трёхмесячному малышу.
В Сургутский окружной центр охраны материнства и детства привезли трёхмесячного мальчика с диагнозом врождённый гидронефроз. Почка у малыша была сильно увеличена в размерах и занимала почти половину брюшной полости.
"Чашечки почки были настолько расширены, что сливались с лоханкой в одну жидкостную полость объёмом до 170 мл,” — рассказала президент Центра Лариса Дмитриевна Белоцерковцева.
Чтобы спасти почку врачи решили провести операцию по её пластике.
Сейчас малыш уже дома.
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