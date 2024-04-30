Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мечта сбылась: Дарья Верещагина с детства хотела сыграть Алису Селезнёву
Лучшая инвестиционная стратегия для новичков
Туристическая страховка позволит пенсионеру получить медпомощь за границей
Эксперты рассказали о последствиях смешивания моторных масел
Почему стоит посадить левизию
Какие продукты можно есть на безглютеновой диете?
В какой последовательности наносить косметику для волос
Эксперты: страховка с франшизой позволяет сэкономить до 60% на покупке полиса
Сколько времени кошка может обходиться без воды?
В Сургутском окружном центре охраны материнства и детства трёхмесячному малышу с врождённым гидронефрозом провели операцию по пластике почки

В Сургуте трёхмесячному малышу с гидронефрозом провели операцию по пластике почки

0:42
Здоровье

В Сургуте детские хирурги сделали операцию по пластике почки трёхмесячному малышу.

В Сургуте трёхмесячному малышу с гидронефрозом провели операцию по пластике почки
Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России is licensed under public domain

В Сургутский окружной центр охраны материнства и детства привезли трёхмесячного мальчика с диагнозом врождённый гидронефроз. Почка у малыша была сильно увеличена в размерах и занимала почти половину брюшной полости.

"Чашечки почки были настолько расширены, что сливались с лоханкой в одну жидкостную полость объёмом до 170 мл,” — рассказала президент Центра Лариса Дмитриевна Белоцерковцева.

Чтобы спасти почку врачи решили провести операцию по её пластике.

Сейчас малыш уже дома.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Халидова Кистаман
Проводит диагностику и лечение заболеваний внутренних органов по направлениям: кардиология, пульмонология, нефрология, гастроэнтерология
Специалист Гордеева Татьяна
Детский нефролог
Специалист Едифанова Ольга
Детский нефролог
Обсудить
Популярное
Sina: в Китае задались вопросом, зачем России столько золота

Россия в последние годы активно увеличивала свои запасы золота. Зачем такие большие запасы, задаётся вопросом китайское издание Sina.

В Китае заинтересовались, зачем Россия запасается золотом
Простая хитрость, которая поможет сварить картошку быстрее и вкуснее
Что нужно добавить в воду при варке картошки, чтобы она получилась вкуснее и быстрее была готова
Необычные лайфхаки для домашнего педикюра: секреты красивых ног в летний сезон
Шеф-повар рассказал, из чего лучше делать маринад для мягкого и вкусного шашлыка
НАТО и Украина на майские праздники готовят теракты в России Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев
Прохор Шаляпин без прикрас: "Я ненавижу наших артистов!"
Какие сорта помидоров являются наиболее мясистыми
Как правильно кормить кота влажным кормом: каждый второй кошатник ошибается
Как правильно кормить кота влажным кормом: каждый второй кошатник ошибается
Последние материалы
Мечта сбылась: Дарья Верещагина с детства хотела сыграть Алису Селезнёву
Лучшая инвестиционная стратегия для новичков
Туристическая страховка позволит пенсионеру получить медпомощь за границей
Эксперты рассказали о последствиях смешивания моторных масел
В Сургуте трёхмесячному малышу с гидронефрозом провели операцию по пластике почки
Почему стоит посадить левизию
Какие продукты можно есть на безглютеновой диете?
В какой последовательности наносить косметику для волос
Эксперты: страховка с франшизой позволяет сэкономить до 60% на покупке полиса
Сколько времени кошка может обходиться без воды?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников