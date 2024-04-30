В Сургутском окружном центре охраны материнства и детства трёхмесячному малышу с врождённым гидронефрозом провели операцию по пластике почки

В Сургуте трёхмесячному малышу с гидронефрозом провели операцию по пластике почки

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Сургуте детские хирурги сделали операцию по пластике почки трёхмесячному малышу.

Фото: t.me/minzdrav_ru by Официальный канал Минздрава России is licensed under public domain

В Сургутский окружной центр охраны материнства и детства привезли трёхмесячного мальчика с диагнозом врождённый гидронефроз. Почка у малыша была сильно увеличена в размерах и занимала почти половину брюшной полости.

"Чашечки почки были настолько расширены, что сливались с лоханкой в одну жидкостную полость объёмом до 170 мл,” — рассказала президент Центра Лариса Дмитриевна Белоцерковцева.

Чтобы спасти почку врачи решили провести операцию по её пластике.

Сейчас малыш уже дома.