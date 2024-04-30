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Как оформить страховку пенсионеру после 65 лет, выезжающему за рубеж

Туристическая страховка позволит пенсионеру получить медпомощь за границей

3:51
Страхование

Страховка для путешествия за границу необходима всем туристам независимо от возраста. "Ренессанс Страхование" рассказало, чем отличается туристический полис для пожилых людей.

Туристическая страховка позволит пенсионеру получить медпомощь за границей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Зачем нужна страховка пожилому путешественнику

У пенсионеров высоки риски возникновения проблем со здоровьем в путешествии. При этом медпомощь за границей дорогая, к тому же её будет сложно получить без знания языка и местных особенностей здравоохранения.

Зачем страховка пенсионеру, выезжающему за границу

Если пожилой человек в поездке заболеет или травмируется, по полису страховая компания организует бесплатный приём в медклинике или направит в подходящую больницу. Расходы на лечение будут компенсированы по страховке.

Особенности страхования возрастных туристов

Как правило, в страховых компаниях для клиентов младше 65 лет действуют одни и те же правила оформления страховки.

С туристами старше 65 всё сложнее — одни компании могут отказать таким клиентам в страховании, другие — застраховать на определённых условиях.

Туриста в пожилом возрасте могут попросить заполнить медицинскую анкету, где нужно указать:

  • наличие сопровождающего и его возраст;
  • хронические заболевания и группу инвалидности (если есть);
  • сведения о медучреждениях и врачах, которых посещал человек за определённый период;
  • информацию о лечении, пройденном в течение 6 месяцев до поездки;
  • сведения о заболеваниях и травмах за прошедшие 5 лет;
  • наименования и дозировку препаратов, которые турист должен принимать постоянно;
  • другую информацию относительно здоровья.

Если при возникновении страхового случая в поездке выяснится, что человек указал в анкете неполную или недостоверную информацию, страховщик может отказать в оплате лечения и расторгнуть полис.

Сколько стоит страховка для туриста в возрасте

Вне зависимости от выбранного направления и других условий туристу старше 65 лет придётся покупать страховку с повышенным коэффициентом. Из-за этого полисы для возрастных путешественников дороже примерно в 1,75 раза.

Что входит в полис путешественника-пенсионера

Объем помощи, предусмотренный страховкой, одинаков для туристов любого возраста:

  • Медицинская транспортировка.
  • Амбулаторная диагностика и лечение. Страховка для пенсионеров покрывает только экстренные случаи. Плановое, профилактическое, восстановительное лечение не входят в полис.
  • Госпитализация.
  • Экстренное стоматологическое лечение.
  • Расходы на медикаменты и медицинское оборудование.
  • Экстренное размещение, если врач запретит перелеты, а срок оплаченной брони в гостинице закончится.
  • Эвакуация детей, путешествующих с пенсионером.
  • Репатриация в случае летального исхода.

В страховку можно включить дополнительные опции: активный отдых, несчастный случай, задержка рейса, утеря багажа и т. д.

Также на время путешествия можно застраховать квартиру пенсионера, чтобы человек не переживал за своё имущество во время поездки.

Можно ли застраховать группу для поездки за границу

Если пенсионеры отправляются на отдых группой, они тоже могут приобрести страховку для выезда за границу. Полис оформляется на каждого члена группы отдельно. При этом покупка страховки на нескольких человек может обойтись дешевле, так как некоторые компании предоставляют скидки на групповое страхование.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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