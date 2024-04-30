Как оформить страховку пенсионеру после 65 лет, выезжающему за рубеж

Страховка для путешествия за границу необходима всем туристам независимо от возраста. "Ренессанс Страхование" рассказало, чем отличается туристический полис для пожилых людей.
У пенсионеров высоки риски возникновения проблем со здоровьем в путешествии. При этом медпомощь за границей дорогая, к тому же её будет сложно получить без знания языка и местных особенностей здравоохранения.
Если пожилой человек в поездке заболеет или травмируется, по полису страховая компания организует бесплатный приём в медклинике или направит в подходящую больницу. Расходы на лечение будут компенсированы по страховке.
Как правило, в страховых компаниях для клиентов младше 65 лет действуют одни и те же правила оформления страховки.
С туристами старше 65 всё сложнее — одни компании могут отказать таким клиентам в страховании, другие — застраховать на определённых условиях.
Туриста в пожилом возрасте могут попросить заполнить медицинскую анкету, где нужно указать:
Если при возникновении страхового случая в поездке выяснится, что человек указал в анкете неполную или недостоверную информацию, страховщик может отказать в оплате лечения и расторгнуть полис.
Вне зависимости от выбранного направления и других условий туристу старше 65 лет придётся покупать страховку с повышенным коэффициентом. Из-за этого полисы для возрастных путешественников дороже примерно в 1,75 раза.
Объем помощи, предусмотренный страховкой, одинаков для туристов любого возраста:
В страховку можно включить дополнительные опции: активный отдых, несчастный случай, задержка рейса, утеря багажа и т. д.
Также на время путешествия можно застраховать квартиру пенсионера, чтобы человек не переживал за своё имущество во время поездки.
Если пенсионеры отправляются на отдых группой, они тоже могут приобрести страховку для выезда за границу. Полис оформляется на каждого члена группы отдельно. При этом покупка страховки на нескольких человек может обойтись дешевле, так как некоторые компании предоставляют скидки на групповое страхование.
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