Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анастасия Ивлеева удалила из Instagram* все свои публикации
В Белом доме не признают потери своих ракет на Украине
Как выполнить правильное расчесывание длинных волос
Чай из тысячелистника: успокоит нервы
Учёные из США выяснили, почему человек слышит как его кто-то зовёт, но рядом никого
Эксперты выяснили, как диета влияет на старение
Русские войска продвинулись к посёлку Очеретино
Почему стоит посадить княжик
Ветеринары рассказали, что значит, если собака начала есть землю на прогулке
Елена Рыбакина сообщила, что мечтает изменить в женском теннисе

Елена Рыбакина назвала главную сложность в современном женском теннисе

1:02
Спорт

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая четвёртое место в мировом рейтинге, поделилась своими мыслями об условиях женского тенниса.

Елена Рыбакина назвала главную сложность в современном женском теннисе
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Menzel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По мнению спортсменки, главное её желание — изменить график соревнований.

Теннисистка указала в ходе пресс-конференции, что сложный график соревнований и постоянные переезды между турнирами могут приводить к травмам и чрезмерным нагрузкам на игроков.

"Честно говоря, у нас очень сложный график. Конечно, люди хотят видеть качественные матчи. Нелегко выступать, когда ты так много путешествуешь и еженедельно проводишь турниры. Я думаю, это самое главное. Нужен такой график, чтобы игроки не получали травм", — заметила Рыбакина.

Рыбакина выиграла вчера матч 1/8 финала на турнире в Мадриде у чешской спортсменки Сары Бейлек со счетом 6:1, 6:3 и в следующем круге будет играть с Юлией Путинцевой из Казахстана.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Конец эры: Стас Михайлов может покинуть сцену из-за проблем с голосом

Стас Михайлов, известный российский исполнитель, отметил свой 55-летний юбилей крупным концертом.

Стас Михайлов рассматривает завершение карьеры из-за усталости голоса
Тесто на кефире без дрожжей: простой рецепт для лепёшек и пирожков
Бездрожжевое тесто на кефире: из него получаются вкусная пицца и пирожки
Мудрая цитата Юрия Никулина, в которой он простыми словами объяснил, что такое счастье
Куличи на Пасху: делаем для них жидкое тесто на желтках, молоке и дрожжах
НАТО и Украина на майские праздники готовят теракты в России Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев
Лолита превратила день в праздник: волшебный визит певицы в Дом милосердия
Как обжаривать овощи на борщ, чтобы он получился особенно вкусным
Пошла бы за ним на край земли: Николь Кидман до сих пор страдает из-за развода с Томом Крузом
Пошла бы за ним на край земли: Николь Кидман до сих пор страдает из-за развода с Томом Крузом
Последние материалы
Россияне назвали самые импортозамещенные отрасли
Елена Рыбакина назвала главную сложность в современном женском теннисе
Отзыв лицензии не освобождает страховщика от обязательств перед клиентами
В Грузии продолжаются беспорядки из-за закона об иноагентах
Жерару Депардье грозит от 5 лет тюрьмы
FIP: тревожные новости могут вызвать ощущение слежки и чужого присутствия
Пять масел, которые наилучшим образом способствуют стимуляции роста волос
Люди, работающие без отпусков, подвержены риску внезапной смерти на 20% чаще
Российские туристы сталкиваются с ворами на отдыхе в Шри-Ланке
Посадите на участке золотарник
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников