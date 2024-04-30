Елена Рыбакина сообщила, что мечтает изменить в женском теннисе

Елена Рыбакина назвала главную сложность в современном женском теннисе

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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая четвёртое место в мировом рейтинге, поделилась своими мыслями об условиях женского тенниса.

Фото: commons.wikimedia.org by Peter Menzel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По мнению спортсменки, главное её желание — изменить график соревнований.

Теннисистка указала в ходе пресс-конференции, что сложный график соревнований и постоянные переезды между турнирами могут приводить к травмам и чрезмерным нагрузкам на игроков.

"Честно говоря, у нас очень сложный график. Конечно, люди хотят видеть качественные матчи. Нелегко выступать, когда ты так много путешествуешь и еженедельно проводишь турниры. Я думаю, это самое главное. Нужен такой график, чтобы игроки не получали травм", — заметила Рыбакина.

Рыбакина выиграла вчера матч 1/8 финала на турнире в Мадриде у чешской спортсменки Сары Бейлек со счетом 6:1, 6:3 и в следующем круге будет играть с Юлией Путинцевой из Казахстана.

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