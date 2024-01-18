Теннисистка Блинкова назвала победу над Рыбакиной на Australian Open "лучшим днём своей жизни"

Российская теннисистка Блинкова призналась, что до конца жизни будет помнить свою победу над третьей ракеткой мира Рыбакиной

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российская теннисистка Анна Блинкова рассказала, как ей удалось выиграть во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису-2024 у третьей ракетки мира, спортсменки из Казахстана Елены Рыбакиной.

Фото: commons.wikimedia.org by si.robi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Блинкова рассказала после матча, что боролась до самого конца в том числе благодаря мощной поддержке болельщиков.

Теннисистка призналась, что этот матч стал для неё тяжёлым, и ей было очень нелегко оставаться сконцентрированной в каждом розыгрыше.

Блинкова добавила, что стремилась играть по возможности агрессивно, и при этом оставаться спокойной, но это было трудно из-за трясущихся рук и ног.

Счастлива, что в итоге выиграла.

"Я этот день до конца жизни не забуду. Особенно из-за этого корта, с такими трибунами. Никогда его не забуду. Пока что это лучший день в моей жизни", — добавила Блинкова.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии-2024 Блинкова обыграла третью ракетку мира Рыбакину со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20).