Доверие к отечественным производителям: российские компании могут заменить импорт в ключевых отраслях

Россияне назвали самые импортозамещенные отрасли

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Большинство граждан (80%) выразили мнение о том, что российские компании способны заменить импортные товары в сфере производства продуктов питания и напитков.

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Эти выводы были сделаны на основе результатов опроса, проведенного компанией OMD OM Group, как сообщают "Известия".

Также 76% респондентов считают, что Россия может обеспечить себя полностью мебелью и предметами интерьера.

Среди отраслей, которые респонденты считают наиболее подверженными импортозамещению, также названы производство бытовой химии (75%), косметики (71%) и лекарственных препаратов (55%).

В сравнении с данными опроса, проведенного в 2022 году, эти показатели выросли на 4-10 процентных пунктов.