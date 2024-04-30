Доверие к отечественным производителям: российские компании могут заменить импорт в ключевых отраслях

Большинство граждан (80%) выразили мнение о том, что российские компании способны заменить импортные товары в сфере производства продуктов питания и напитков.
Эти выводы были сделаны на основе результатов опроса, проведенного компанией OMD OM Group, как сообщают "Известия".
Также 76% респондентов считают, что Россия может обеспечить себя полностью мебелью и предметами интерьера.
Среди отраслей, которые респонденты считают наиболее подверженными импортозамещению, также названы производство бытовой химии (75%), косметики (71%) и лекарственных препаратов (55%).
В сравнении с данными опроса, проведенного в 2022 году, эти показатели выросли на 4-10 процентных пунктов.
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