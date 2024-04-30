Доверие к отечественным производителям: российские компании могут заменить импорт в ключевых отраслях

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Россияне назвали самые импортозамещенные отрасли

0:52
Экономика

Большинство граждан (80%) выразили мнение о том, что российские компании способны заменить импортные товары в сфере производства продуктов питания и напитков.

Россияне назвали самые импортозамещенные отрасли
Фото: http://energoprom.ru/ru/ by ЭПМ is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эти выводы были сделаны на основе результатов опроса, проведенного компанией OMD OM Group, как сообщают "Известия".

Также 76% респондентов считают, что Россия может обеспечить себя полностью мебелью и предметами интерьера.

Среди отраслей, которые респонденты считают наиболее подверженными импортозамещению, также названы производство бытовой химии (75%), косметики (71%) и лекарственных препаратов (55%).

В сравнении с данными опроса, проведенного в 2022 году, эти показатели выросли на 4-10 процентных пунктов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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