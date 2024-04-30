Если у вас целиакия: узнайте, какие продукты не содержат глютен. Этот список поможет избежать проблем с составлением меню

Единственный метод лечения целиакции — безглютеновая диета, в некоторых случаях в сочетании с медицинскими препаратами. Безглютеновое питание приводит к восстановлению слизистой кишечника. Какие продукты не содержат глютен?
Цельнозерновые продукты являются важной частью здорового питания. В них много сложных углеводов, дающих вам энергию на весь день. Большинство цельнозерновых продуктов также богаты клетчаткой, которая помогает пищеварению. Некоторые цельнозерновые продукты не содержат глютен, к ним относятся:
Держитесь подальше от продуктов из пшеницы, таких как булгур, ячмень, рожь.
Свежие фрукты и овощи не содержат глютена. Зато в них много клетчатки, витаминов, минералов и антиоксидантов.
Большинство источников белка, как животного, так и растительного происхождения, не содержат глютен. К ним относятся:
Избегайте употребления мяса в панировке.
Растительные масла
Полезные масла, такие как оливковое, кокосовое, не содержат глютен.
Большинство специй и приправ не содержат глютен. Однако глютен может незаметно проникать в некоторые соусы в виде усилителей вкуса, загустителей и стабилизаторов. Горчица, майонез и сухие специи (например, базилик, чесночный порошок или порошок чили) безопасны, поскольку обычно не содержат глютен.
К приправам, которые следует избегать, относятся кетчуп, соевый соус, солодовый уксус, соус барбекю.
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