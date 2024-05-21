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Какие опасности могут возникнуть от наращивания ресниц и кому следует воздержаться от этой процедуры

Наращивание ресниц: риск и безопасность

2:10
Моя семья » Красота и стиль

Процедура наращивания ресниц, хоть и считается привлекательной и удобной, не лишена определенных опасностей, о которых могут не знать многие. Перед тем как отправиться за красивыми ресницами, важно осознать потенциальные риски для здоровья.

Наращивание ресниц: риск и безопасность
Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

История с Англичанкой

Рассмотрим случай жительницы Лондона, которая потеряла зрение на один глаз после наращивания ресниц без снятия контактных линз. Этот инцидент поднимает вопросы безопасности данной процедуры. Жалобы на покраснение, отечность и выделения из глаза привели к развитию язвы роговицы, вызванной бактериальной инфекцией, которая, вероятно, вошла в глазное яблоко вместе с контактной линзой после процедуры. После полуторагодичного лечения зрение начинает восстанавливаться, но требуется операция. Этот случай подчеркивает важность использования ежедневных контактных линз и осторожности при наращивании ресниц.

Риск раздражения и инфекции

Основной риск, связанный с наращиванием ресниц, заключается в возможном раздражении глаз. Для фиксации наращенных ресниц часто используется клей, который может вызвать аллергические реакции или воспаление. Поэтому перед процедурой важно протестировать клей на коже и выбирать продукты без латекса и формальдегида, особенно для людей с аллергиями или повышенной чувствительностью.

Повреждение натуральных ресниц

Даже при профессиональном наращивании ресниц существует риск повреждения натуральных волосков. По мере роста наращенных ресниц их прикрепление становится все дальше от корней натуральных, что может привести к их ломкости и потере.

Неравномерное выпадение

Во время естественного цикла роста ресниц часть из них может выпадать через несколько недель после наращивания, что приводит к неравномерному эффекту и необходимости регулярного обновления процедуры.

Следовательно, прежде чем решиться на наращивание ресниц, важно оценить потенциальные риски и обратиться к профессионалам с хорошей репутацией.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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