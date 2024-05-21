Россияне требуют признать певца Шамана народным артистом России за песню "Встанем"

Общественная воронежская общественная организация "Многодетная семья" выступила с инициативой признать певца Ярослава Дронова (певца Шамана) народным артистом.
Воронежские активисты уверены, что Дронов заслужил присвоение высокого звания. Они высоко оценивают вклад артиста в русскую культуру.
"Мы считаем его уже народным, его песня "Встанем" стоит в одном ряду с песней "Вставай, страна огромная", — гласит текст обращения руководителя организации Юлии Светашовой.
Ранее певец Шаман признался, что не носит трусы. Он назвал нижнее бельё бессмысленным.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.