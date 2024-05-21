Россияне требуют признать певца Шамана народным артистом России за песню "Встанем"

Общественники Воронежа просят признать Шамана народным артистом

Общественная воронежская общественная организация "Многодетная семья" выступила с инициативой признать певца Ярослава Дронова (певца Шамана) народным артистом.

Фото: https://vk.com/shaman_me by ВК-аккаунт певца Шамана is licensed under public doman

Воронежские активисты уверены, что Дронов заслужил присвоение высокого звания. Они высоко оценивают вклад артиста в русскую культуру.

"Мы считаем его уже народным, его песня "Встанем" стоит в одном ряду с песней "Вставай, страна огромная", — гласит текст обращения руководителя организации Юлии Светашовой.

Ранее певец Шаман признался, что не носит трусы. Он назвал нижнее бельё бессмысленным.