Смешали масла разных брендов в машине: узнайте, что будет с вашим двигателем

Довольно часто водители сталкиваются с ситуацией, когда требуется экстренно добавить масло в двигатель, но подходящего масла под рукой нет. Российские специалисты объяснили риски, связанные с смешиванием моторных масел разных брендов.
Моторное масло – это высокотехнологичный продукт нефтехимической промышленности, состоящий из базовых компонентов и специальных присадок, которые играют ключевую роль в его эффективности.
Даже в бюджетных маслах присутствуют антиокислительные, антипенные и другие присадки. Стоимость масла часто зависит от доли этих присадок, которая в дорогих маслах может достигать 25%.
Важно, чтобы все присадки были совместимы между собой. Эксперты подчеркивают, что смешивание масел разных производителей может привести к неожиданным химическим реакциям, последствия которых трудно предсказать, что может серьезно повредить двигатель.
Например, в двигателе может образовываться осадок, который скапливается на внутренних деталях. Если необходимо использовать масло другого производителя, его доля должна быть не более 15%, при этом масло должно соответствовать первоначальной вязкости и спецификациям.
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