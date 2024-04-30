Это компактное растение привлекает внимание своим обильным цветением — цветёт до конца сентября

Почему стоит посадить левизию

0:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Это компактное растение привлекает внимание своим обильным цветением, несмотря на свою невысокую высоту. Группы из них хорошо выделяются на фоне других растений.

Фото: selbst fotografiert von Heike Löchel by HeikeLoechel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Germany

Левизия в природе часто встречается на каменистых склонах. Весной оно радует глаз крупными цветочными бутонами розового, красного или сиреневого оттенков с жёлтой сердцевиной, завершая своё цветение к концу сентября.

Это растение бывает как вечнозелёным, так и с отмирающей листвой, причём в озеленении чаще используются растения с отмирающей листвой, которые менее требовательны к условиям выращивания.

Лучше всего левизии подходит кислая почва, и хотя она имеет длинные корни и может выдерживать непродолжительные засухи, переизбыток влаги может быть ей вреден. Поэтому растение следует избегать на низинах, где влага скапливается.