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Это компактное растение привлекает внимание своим обильным цветением — цветёт до конца сентября

Почему стоит посадить левизию

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Садоводство » Цветы

Это компактное растение привлекает внимание своим обильным цветением, несмотря на свою невысокую высоту. Группы из них хорошо выделяются на фоне других растений.  

Почему стоит посадить левизию
Фото: selbst fotografiert von Heike Löchel by HeikeLoechel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Germany

Левизия в природе часто встречается на каменистых склонах. Весной оно радует глаз крупными цветочными бутонами розового, красного или сиреневого оттенков с жёлтой сердцевиной, завершая своё цветение к концу сентября.

Это растение бывает как вечнозелёным, так и с отмирающей листвой, причём в озеленении чаще используются растения с отмирающей листвой, которые менее требовательны к условиям выращивания.

Лучше всего левизии подходит кислая почва, и хотя она имеет длинные корни и может выдерживать непродолжительные засухи, переизбыток влаги может быть ей вреден. Поэтому растение следует избегать на низинах, где влага скапливается.

Левизия в Саду 🌺 Посадка и Уход 🌺 Советы От Хитсад ТВ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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