Это компактное растение привлекает внимание своим обильным цветением, несмотря на свою невысокую высоту. Группы из них хорошо выделяются на фоне других растений.
Левизия в природе часто встречается на каменистых склонах. Весной оно радует глаз крупными цветочными бутонами розового, красного или сиреневого оттенков с жёлтой сердцевиной, завершая своё цветение к концу сентября.
Это растение бывает как вечнозелёным, так и с отмирающей листвой, причём в озеленении чаще используются растения с отмирающей листвой, которые менее требовательны к условиям выращивания.
Лучше всего левизии подходит кислая почва, и хотя она имеет длинные корни и может выдерживать непродолжительные засухи, переизбыток влаги может быть ей вреден. Поэтому растение следует избегать на низинах, где влага скапливается.
Россия в последние годы активно увеличивала свои запасы золота. Зачем такие большие запасы, задаётся вопросом китайское издание Sina.