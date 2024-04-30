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Специалист Минздрава Дроздова: люди, работающие без отпусков, подвержены риску внезапной смерти на 20% чаще, чем те, кто регулярно ходит в отпуск

Люди, работающие без отпусков, подвержены риску внезапной смерти на 20% чаще

1:04
Здоровье

Доказано, что переутомление приводит к снижению производительности труда и серьёзным проблемам со здоровьем.

Люди, работающие без отпусков, подвержены риску внезапной смерти на 20% чаще
Фото: unsplash.com by Ли Кэмпбелл is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Люди, которые работают без отпусков, подвержены риску внезапной смерти на 20% больше, чем те, кто регулярно ходит в отпуск. У людей, которые работают более 55 часов в неделю, на 1/3 выше риск инсульта и инфаркта. Об этом сообщила главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике Любовь Дроздова.

Помимо этого, тревожность, которая возникает при хронической усталости, вредит не только психике, но и иммунитету.

Для сохранения хорошего самочувствия и работоспособности, нужно найти баланс между работой и личной жизнью. А для того, чтобы избежать профессионального выгорания, заранее распланируйте свой отдых и учитесь переключаться.

Согласно статистике, люди, только запланировав отдых, уже становятся счастливее и работают продуктивнее до самого отпуска.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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