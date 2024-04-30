Ученые объяснили причины внезапных приступов паранойи

FIP: тревожные новости могут вызвать ощущение слежки и чужого присутствия

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские исследователи из Калифорнийского университета провели анализ факторов, которые могут вызывать параноидальные состояния, даже у психически здоровых людей. Их исследование было опубликовано в научном журнале Frontiers in Psychology (FIP).

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По мнению специалистов, ощущение присутствия посторонних, подозрения на слежку и неявные угрозы могут быть ответной реакцией психики на негативные новости, чтение триллеров или просмотр фильмов ужасов.

Ученые отмечают, что чувство повышенной бдительности перед возможной опасностью имеет корни в эволюции человека, служа как механизм выживания. По одной из гипотез, в мозге людей существует специальная нейронная сеть, ответственная за обнаружение потенциальных угроз, включая тех, кто наблюдает за нами. В определенных ситуациях эта система может ошибочно реагировать.

Также отмечается, что повышенная тревожность может развиться у индивидуумов после пережитых травматических событий в прошлом.

Чувство беспокойства связано с активностью миндалевидного тела в мозге, отвечающего за обработку эмоций и стресса. Нарушения в его функционировании могут привести к усилению эмоциональных реакций.

Исследователи также отмечают, что длительное и интенсивное переживание паранойи может указывать на серьезные психические расстройства, включая шизофрению.