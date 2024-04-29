Как правильно кормить кота влажным кормом: каждый второй кошатник ошибается

Многие любители кошек, даже уверенные в том, что они заботятся о своих питомцах идеально, на самом деле не знают, как правильно использовать влажный корм.
Ветеринары советуют исправить эти ошибки для благодарности со стороны питомцев.
Важно подогреть корм
Перед тем как подавать котам домашнюю еду или мясные консервы, их следует подогреть.
Лучше всего это делать на водяной бане, согласно мнению экспертов. Зачем это нужно Это связано с инстинктами хищника. Кошка поедает свою добычу сразу после охоты, когда температура тела жертвы составляет около 37-39 градусов.
Владельцам не стоит смешивать сухой и влажный корм.
Так сложнее контролировать объем порции, и возрастает риск проблем с пищеварением.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.