Как правильно кормить кота влажным кормом: каждый второй кошатник ошибается

Ветеринары дали ответ, как правильно кормить кота влажным кормом

0:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие любители кошек, даже уверенные в том, что они заботятся о своих питомцах идеально, на самом деле не знают, как правильно использовать влажный корм.

Фото: commons.wikimedia.org by Nino Barbieri is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ветеринары советуют исправить эти ошибки для благодарности со стороны питомцев.

Важно подогреть корм

Перед тем как подавать котам домашнюю еду или мясные консервы, их следует подогреть.

Лучше всего это делать на водяной бане, согласно мнению экспертов. Зачем это нужно Это связано с инстинктами хищника. Кошка поедает свою добычу сразу после охоты, когда температура тела жертвы составляет около 37-39 градусов.

Владельцам не стоит смешивать сухой и влажный корм.

Так сложнее контролировать объем порции, и возрастает риск проблем с пищеварением.