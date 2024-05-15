Стала известна история появления хита "Останусь" у группы "Город 312"

Музыкант из группы "Город312" Притула рассказал о случайном появлении хита "Останусь"

Один из сооснователей музыкальной группы "Город 312" Дмитрий Притула признался, что песня "Останусь" появилась в репертуаре коллектива по случайному совпадению.

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Изначально трек был написан для молодого исполнителя из Казахстана, но он отказался ее исполнять. На этом фоне участники группы решили оставить песню для себя, но сильно не рассчитывали на популярность композиции.

"И как-то она стала, даже в маленьких залах, даже для первых двух-трех человек, стала какой-то знаковой. Она касалась, она меняла. Но нашего там ничего нет, все сверху пришло. Правда! Это правда", — сказал музыкант в беседе с "Пятым каналом".

Он поделился и тем, что композиция помогала людям находить смысл жизни, о чем они писали в многочисленных письмах музыкантам.

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