Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ксения Бородина сравнила "Евровидение-2024" с парадом фриков
Ученые: во время тренировок время движется медленнее
Министр ЦАР Балалу заявил об эффективном сотрудничестве FACA и ЧВК "Вагнер"
Нетребко сообщила о возвращении на сцену Берлинской оперы и восхитила Киркорова
Кинологи назвали умные породы собак
Компания Amazon стала крупнейшим мировым брендом
На рейсе из Турции в Ирландию обнаружили пассажира с корью
Алёна Бабенко отметила годовщину свадьбы с мужем и показала редкое фото
Запечённый лосось по-средиземноморски: рецепт
Стала известна история появления хита "Останусь" у группы "Город 312"

Музыкант из группы "Город312" Притула рассказал о случайном появлении хита "Останусь"

Шоу-бизнес

Один из сооснователей музыкальной группы "Город 312" Дмитрий Притула признался, что песня "Останусь" появилась в репертуаре коллектива по случайному совпадению.

Музыкант из группы "Город312" Притула рассказал о случайном появлении хита "Останусь"
Фото: youtube.com by канал Бажин Фактор is licensed under public domain

Изначально трек был написан для молодого исполнителя из Казахстана, но он отказался ее исполнять. На этом фоне участники группы решили оставить песню для себя, но сильно не рассчитывали на популярность композиции.

"И как-то она стала, даже в маленьких залах, даже для первых двух-трех человек, стала какой-то знаковой. Она касалась, она меняла. Но нашего там ничего нет, все сверху пришло. Правда! Это правда", — сказал музыкант в беседе с "Пятым каналом".

Он поделился и тем, что композиция помогала людям находить смысл жизни, о чем они писали в многочисленных письмах музыкантам.

Ранее Анна Нетребко восхитила Филиппа Киркорова возвращением на сцену в Германии.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Певец ЮрКисс рассказал, что Шаман "обманул" его отца перед концертом в Донбассе

Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.

Певец ЮрКисс рассказал об обмане певца Шамана перед концертом в Донбассе
Из-за чего желтеют листья огурцов?
Даём советы, чтобы листья огурцов не желтели
В Германии заявили об ответственности России за рост поставок газа в ЕС
Петуния будет радовать своими красками: рассказываем, что надо делать
Чтобы быть большим оригиналом, надо писать большую литературу Сергей Лебедев Путин и Си отметят стратегическое партнёрство прорывными решениями Любовь Степушова Российское наступление на Харьков подходит к кульминации Дмитрий Плотников
Опилки в огороде: рассказываем плюсы и минусы
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману
Губят урожай: вот какие ошибки при высадке томатов в открытый грунт могут привести к негативным последствиям
Губят урожай: вот какие ошибки при высадке томатов в открытый грунт могут привести к негативным последствиям
Последние материалы
Как справиться с паршой
ИНСОР: страховать дом от лесных пожаров уже поздно
Спортивный эксперт Гореликов высказался за сохранение потолка зарплат хоккеистов
Евгений Тимаков: лучше вместо кофе запретить продажу энергетиков детям
Как избавиться от скрипа дворников без замены щеток: совет водителям
Подсказки, которые помогают уменьшить необходимость частого мытья волос
Винная компания подала иск на Брэда Питта из-за бассейна
Нарколог Шуров: при прекращении курения у человека возникает абстинентный синдром
Из-за курения вейпов у подростков всё чаще стали диагностировать новообразования
Стив Бушеми помогал разгребать обломки торгового центра 11 сентября 2001 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников