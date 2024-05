Стала известна история появления хита "Останусь" у группы "Город 312"

Один из сооснователей музыкальной группы "Город 312" Дмитрий Притула признался, что песня "Останусь" появилась в репертуаре коллектива по случайному совпадению.

Фото: youtube.com by канал Бажин Фактор is licensed under public domain