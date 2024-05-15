Как физические упражнения меняют восприятие времени: новое исследование шокирует

Ученые: во время тренировок время движется медленнее

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

На портале Brain and Behavior опубликованы результаты исследования международной команды учёных, предлагающие новый взгляд на восприятие времени во время физических упражнений.

Фото: flickr.com by redlionhoteldenver is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Исследователи выяснили, что во время тренировок люди ощущают, что время идёт медленнее по сравнению с отдыхом или периодом после упражнений.

В ходе исследования участники выполняли стандартизированные задания на восприятие времени до, во время и после тренировки, а также участвовали в велосипедных испытаниях на различных дистанциях и в разных условиях. Интересно, что присутствие других участников не влияло на восприятие времени.

"Наши результаты важны для выбора здоровых видов физической активности, уровня удовольствия от них, а также для оптимизации производительности во время тренировок", — отметили ученые.

Тем не менее, они подчеркнули необходимость дальнейших исследований для подтверждения этих результатов. Участники исследования были в хорошей физической форме, но не являлись профессиональными велосипедистами, что вызывает вопросы о применимости результатов к другим группам.

Следующие этапы исследования включают распространение результатов на другие группы людей и изучение возможного влияния на здоровье и работоспособность.