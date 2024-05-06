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Как подружить кота-старожила и новенького в доме: секреты опытных владельцев

Эксперты рассказали, как подружить двух котов

1:22
Зоосфера » Кошки

Наличие кошки в доме приносит человеку огромное счастье.

Эксперты рассказали, как подружить двух котов
Фото: flickr.com by mhx is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Кот повышает настроение своего владельца и делает его жизнь радостнее. Это объясняет, почему многие стремятся завести еще одного мохнатого друга. Тем не менее, первый кот может неодобрительно воспринять нового «соперника».

Это вполне ожидаемо, ведь кот, вероятно, видит весь домашний уют как свою территорию и не хочет делиться им. В таких условиях новенький может испытать стресс, не будучи готов к конкуренции.

Однако возможно подружить двух кошек. Владелец должен защитить нового питомца, обеспечив ему безопасность.

Что нужно сделать: для нового кошачьего друга следует обустроить отдельную комнату.

Это помещение должно быть закрытым, чтобы первый кот не мог туда зайти.

Таким образом, период адаптации для второго животного пройдет без стресса. Питомец постепенно адаптируется к новой среде и запахам.

Первая кошка также осознает, что в доме появился кто-то еще. Когда кошки наконец встретятся, они не станут врагами.

С правильной подготовкой две кошки смогут мирно сосуществовать в одной квартире, разделив пространство на «свои» территории и, возможно, даже подружатся.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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