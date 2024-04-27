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Зачем нужен огороднику вермикулит?

Натуральный материал для огорода

1:42
Садоводство » Советы

Огородничество - это увлекательное и полезное занятие, которое позволяет получать свежие и вкусные овощи и фрукты. Однако, чтобы достичь хороших результатов, необходимо уделить внимание и подготовке почвы. Именно здесь на помощь приходит вермикулит - натуральный материал, который является незаменимым помощником для огородников.

Вермикулит - это гранулированный сланец, который проходит специальную обработку, в результате которой он становится легким и пористым. Он обладает рядом полезных свойств, которые делают его необходимым компонентом для почвы в огороде. Во-первых, вермикулит обладает высокой водопоглощающей способностью, что позволяет ему удерживать влагу в почве и предотвращать ее пересыхание. Это особенно важно в периоды засухи, когда растения нуждаются в дополнительном увлажнении.

Кроме того, вермикулит обладает хорошей воздухопроницаемостью, что способствует росту корневой системы растений. Он предотвращает загнивание корней и обеспечивает им доступ к кислороду, что способствует их здоровому развитию. Также вермикулит содержит микроэлементы, необходимые для роста растений, такие как калий, магний, кальций и другие.

Одним из главных преимуществ вермикулита является его способность улучшать структуру почвы. Он делает ее более рыхлой и плодородной, что способствует лучшему проникновению влаги и питательных веществ к корням растений. Кроме того, вермикулит не содержит вредных химических веществ и абсолютно безопасен для растений и человека.

Перлит или Вермикулит – что лучше
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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