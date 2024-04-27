Фокус на бодипозитив и другие тренды в фитнес-аэробике

Фокус на бодипозитив и другие тренды в фитнес-аэробике

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Сейчас в России фитнес-аэробикой занимаются порядка двух миллионов человек. Причём основная часть приверженцев этого вида спорта — владельцы клубных карт, которые не считают себя спортсменами. Президент Федерации фитнес-аэробики России Татьяна Полухина сообщила, что есть и другой вид фитнес-аэробики — с ежедневными тренировками, международными соревнованиями, сложной системой судейства и спортивными разрядами.

Фото: unsplash.com by Мадди Баззокко is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0

По данным Министерства спорта РФ, фитнес-аэробика является шестым по массовости видом спорта в нашей стране и первым среди неолимпийских видов спорта.

Все, кто впервые смотрит турнир по фитнес-аэробике, удивляются необычной, с их точки зрения, детали: даже на финальных этапах соревнования в групповых категориях могут участвовать спортсмены самой разной комплекции.

"Здесь не снимаются баллы за лишний вес, у нас нет закреплённых гласными или негласными правилами стандартов тела. Главное, чтобы спортсмен двигался под музыку синхронно с группой, делая движение на каждый бит легко и артистично", — цитирует Полухину "Чемпионат".

По её словам, фокус на бодипозитив упрощает задачу по популяризации фитнес-аэробики, массовому развитию детского и юношеского спорта.

Интересно, что с 2023 года фитнес-аэробика "зашла" в школы — на уроки физкультуры и в качестве предмета дополнительного образования. Это произошло благодаря федерации, которая разработала школьный модуль по фитнес-аэробике и утвердила его в Министерстве просвещения России.

Отметим, что в фитнес-аэробике появляются новые соревновательные категории. Их уже начали "обкатывать" на соревнованиях: степ-аэробика дуэт, степ-аэробика малая группа, степ-аэробика большая группа, танцевальная аэробика большая группа, хип-хоп дуэт, хип-хоп малая группа, хип-хоп баттл и силовая аэробика.