Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт по фэншуй Рунова рассказала, как привлечь удачу с помощью лаврового листа
Фильм "Стыд" стал лучшим проектом основного конкурса ММКФ
Водители рискуют правами, продолжая ездить на автомобилях без бамперов
Алексей Чепа: киевский режим не будет вести переговоров без прямых указаний с Запада
Люди интеллектуального труда реже подвержены деменции
Натуральный материал для огорода
Мосбиржа выявила схему по отмыванию денег с помощью Telegram
Причёски, возвращающие молодость: эффект омоложения на 10 лет
Григорий Малышев: захотелось остренького — проверяйте приправы на качество
Фокус на бодипозитив и другие тренды в фитнес-аэробике

Фокус на бодипозитив и другие тренды в фитнес-аэробике

2:06
Спорт

Сейчас в России фитнес-аэробикой занимаются порядка двух миллионов человек. Причём основная часть приверженцев этого вида спорта — владельцы клубных карт, которые не считают себя спортсменами. Президент Федерации фитнес-аэробики России Татьяна Полухина сообщила, что есть и другой вид фитнес-аэробики — с ежедневными тренировками, международными соревнованиями, сложной системой судейства и спортивными разрядами.

Фокус на бодипозитив и другие тренды в фитнес-аэробике
Фото: unsplash.com by Мадди Баззокко is licensed under Creative Commons посвящается CC0 1.0

По данным Министерства спорта РФ, фитнес-аэробика является шестым по массовости видом спорта в нашей стране и первым среди неолимпийских видов спорта.

Все, кто впервые смотрит турнир по фитнес-аэробике, удивляются необычной, с их точки зрения, детали: даже на финальных этапах соревнования в групповых категориях могут участвовать спортсмены самой разной комплекции.

"Здесь не снимаются баллы за лишний вес, у нас нет закреплённых гласными или негласными правилами стандартов тела. Главное, чтобы спортсмен двигался под музыку синхронно с группой, делая движение на каждый бит легко и артистично", — цитирует Полухину "Чемпионат".

По её словам, фокус на бодипозитив упрощает задачу по популяризации фитнес-аэробики, массовому развитию детского и юношеского спорта.

Интересно, что с 2023 года фитнес-аэробика "зашла" в школы — на уроки физкультуры и в качестве предмета дополнительного образования. Это произошло благодаря федерации, которая разработала школьный модуль по фитнес-аэробике и утвердила его в Министерстве просвещения России.

Отметим, что в фитнес-аэробике появляются новые соревновательные категории. Их уже начали "обкатывать" на соревнованиях: степ-аэробика дуэт, степ-аэробика малая группа, степ-аэробика большая группа, танцевальная аэробика большая группа, хип-хоп дуэт, хип-хоп малая группа, хип-хоп баттл и силовая аэробика.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Популярное
"Имеем то, что имеем": постаревшая после развода Вера Брежнева показала лицо без косметики и фильтров

Поклонникам не понравился внешний вид звезды.

Вера Брежнева опубликовала фото без макияжа и наткнулась на критику
Дмитрий Колдун улетел из Москвы в Минск ради дочери
Друзья помогли Дмитрию Колдуну покинуть Россию
Шоумен Гоген Солнцев рассекретил имя новорождённого сына: "Так похож ты на меня"
Не только сорняк: вот какими полезными свойствами обладает полынь
Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Киев и Лондон готовят удары по Крыму и вылазки 73-го морского центра ССО Дмитрий Плотников Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Сергей Безруков объяснил, почему не хочет сниматься в продолжении сериала "Бригада"
Бузова открыла двери своего роскошного "замка" после трех лет ремонта
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Последние материалы
Фильм "Стыд" стал лучшим проектом основного конкурса ММКФ
Фокус на бодипозитив и другие тренды в фитнес-аэробике
Водители рискуют правами, продолжая ездить на автомобилях без бамперов
Алексей Чепа: киевский режим не будет вести переговоров без прямых указаний с Запада
Люди интеллектуального труда реже подвержены деменции
В Китае назвали сюрпризом для США сокращение инвестиций в американский госдолг
Натуральный материал для огорода
Мосбиржа выявила схему по отмыванию денег с помощью Telegram
Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"?
Григорий Малышев: захотелось остренького — проверяйте приправы на качество
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников