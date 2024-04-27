Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фильм "Стыд" стал лучшим проектом основного конкурса ММКФ
Фокус на бодипозотив и другие тренды в фитнес-аэробике
Водители рискуют правами, продолжая ездить на автомобилях без бамперов
Алексей Чепа: киевский режим не будет вести переговоров без прямых указаний с Запада
Люди интеллектуального труда реже подвержены деменции
Натуральный материал для огорода
Мосбиржа выявила схему по отмыванию денег с помощью Telegram
Григорий Малышев: захотелось остренького — проверяйте приправы на качество
Причёски, возвращающие молодость: эффект омоложения на 10 лет
Знали ли вы, что обычная лаврушка приносит удачу, богатство и здоровье? Как заставить приправу работать на вас

Эксперт по фэншуй Рунова рассказала, как привлечь удачу с помощью лаврового листа

Еда

Знали ли вы, что обычная лаврушка привлекает удачу и богатство, а также может даже исполнять желания? Главное — её правильно использовать. Как — рассказала сайту Москва 24 эксперт по фэншуй Олеся Рунова.

Эксперт по фэншуй Рунова рассказала, как привлечь удачу с помощью лаврового листа
Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Эта знаменитая приправа, оказывается, просто волшебная палочка в мире фэншуй. Лавр символизирует целеустремленность, триумф и бессмертие, даёт жизненную силу, успех, ограждает от бед.

Чтобы лавровый лист стал для вас оберегом и придал сил, нужно положить листочек в сумку и постоянно носить с собой. Чтобы члены семьи редко болели, нужно разложить лаврушку по углам той комнаты, где всё семейство чаще всего собирается вместе, например, в гостиной.

С помощью приправы можно даже загадывать желания.

"Надо просто написать на листочке о своей мечте, а потом кинуть его в огонь. Этот несложный ритуал поможет человеку добиться своей цели", — заключила Рунова.

Лавровый лист для привлечения денег!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
"Имеем то, что имеем": постаревшая после развода Вера Брежнева показала лицо без косметики и фильтров

Поклонникам не понравился внешний вид звезды.

Вера Брежнева опубликовала фото без макияжа и наткнулась на критику
Дмитрий Колдун улетел из Москвы в Минск ради дочери
Друзья помогли Дмитрию Колдуну покинуть Россию
Шоумен Гоген Солнцев рассекретил имя новорождённого сына: "Так похож ты на меня"
Не только сорняк: вот какими полезными свойствами обладает полынь
Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Киев и Лондон готовят удары по Крыму и вылазки 73-го морского центра ССО Дмитрий Плотников Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Сергей Безруков объяснил, почему не хочет сниматься в продолжении сериала "Бригада"
Бузова открыла двери своего роскошного "замка" после трех лет ремонта
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Последние материалы
Фильм "Стыд" стал лучшим проектом основного конкурса ММКФ
Фокус на бодипозотив и другие тренды в фитнес-аэробике
Водители рискуют правами, продолжая ездить на автомобилях без бамперов
Алексей Чепа: киевский режим не будет вести переговоров без прямых указаний с Запада
Люди интеллектуального труда реже подвержены деменции
В Китае назвали сюрпризом для США сокращение инвестиций в американский госдолг
Натуральный материал для огорода
Мосбиржа выявила схему по отмыванию денег с помощью Telegram
Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"?
Григорий Малышев: захотелось остренького — проверяйте приправы на качество
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников