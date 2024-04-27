Знали ли вы, что обычная лаврушка приносит удачу, богатство и здоровье? Как заставить приправу работать на вас

Эксперт по фэншуй Рунова рассказала, как привлечь удачу с помощью лаврового листа

Знали ли вы, что обычная лаврушка привлекает удачу и богатство, а также может даже исполнять желания? Главное — её правильно использовать. Как — рассказала сайту Москва 24 эксперт по фэншуй Олеся Рунова.

Фото: flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Эта знаменитая приправа, оказывается, просто волшебная палочка в мире фэншуй. Лавр символизирует целеустремленность, триумф и бессмертие, даёт жизненную силу, успех, ограждает от бед.

Чтобы лавровый лист стал для вас оберегом и придал сил, нужно положить листочек в сумку и постоянно носить с собой. Чтобы члены семьи редко болели, нужно разложить лаврушку по углам той комнаты, где всё семейство чаще всего собирается вместе, например, в гостиной.

С помощью приправы можно даже загадывать желания.

"Надо просто написать на листочке о своей мечте, а потом кинуть его в огонь. Этот несложный ритуал поможет человеку добиться своей цели", — заключила Рунова.