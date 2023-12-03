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Любовь Степушова

Заговор против Зеленского созрел, ход за президентом Украины

4:16
Мир » Бывший СССР » Украина

Обозначились лица, которые будут сносить Владимира Зеленского. Президент Украины должен отдать приказ арестовать заговорщиков, иначе ему конец.

Заговор против Зеленского созрел, ход за президентом Украины
Фото: Соцсети is licensed under Телеграм "Политика Страны"

Военные и элита на местах готовы снести Зеленского

Телеканал CNN пообщался с действующим украинским генералом Виктором Назаровым, который заявил, что слова его начальника — главкома ВСУ Валерия Залужного, о "тупике" на фронте соответствуют действительности и что "честная оценка войны" стала "посланием и сигналом тревоги для западных политиков".

К "честным" военным в оценке ситуации присоединилась элита на местах. Мэр Киева Виталий Кличко заявил швейцарскому изданию 20 Minuten, что страна движется к авторитаризму, а Залужный "сказал правду" о патовой ситуации на фронте в своей статье для The Economist.

"Разумеется, мы можем эйфорически лгать своему народу и нашим партнерам. Но вечно делать это не получится. Некоторые наши политики раскритиковали Залужного за эти четкие слова — несправедливо. Я — на его стороне", — заявил Кличко.

"Зеленский заплатит за ошибки, которые он совершил", — добавил он.

В этой же "честной" кампании находится олигарх-оппозиционер Пётр Порошенко, которому было отказано в выезде за границу, а ехал он наводить мосты в США и даже в Венгрии. Собственно, наблюдая за участью Игоря Коломойского, Геннадия Кернеса всякий украинский олигарх поддержит заговорщиков. Переворот будет тихим — всех силовиков и депутатов купят.

Ход за Зеленским

Активизация внутреннего афронта Зеленскому говорит о том, что внешние игроки готовы его списать. Об этом же говорит интервью его жены Елены, которая сказала, что не хочет видеть своего мужа со вторым и третьим мандатом президента. В её словах присутствует откровенное беспокойство за судьбу мужа — что Зеленский либо не выдержит сам, либо его убьют.

Также журналист Сеймур Херш опубликовал информацию, что Залужный в обход Зеленского ведёт мирные переговоры с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

Это откровенный сигнал Зеленскому: "Или ты арестовываешь Залужного за предательство, либо заговорщики придут за тобой". Прошло два дня, а Залужный не арестован. Появилась информация от газеты "Страна", что Зеленский объявит о проведении президентских выборов только при гарантии неучастия в них Залужного. Это слабый ответ. Теперь ждём ответа президента по заявлениям Кличко.

Каждый последующий президент Украины слабее предыдущего

Легитимность Зеленского заканчивается 31 марта 2024 года. Он заявил, что "сейчас неподходящее время для проведения выборов". Но американцы этого посыла не воспринимают, в США выборы проводились даже в Гражданскую войну.

Алексей Арестович* в Telegram уже пророчит четыре выхода для Украины: кроме упомянутого военного переворота, это майдан, передача власти ("я устал, я ухожу"), выборы. Майдан кажется наименее возможным вариантом — дорого. Передача власти — тоже, так как некому передавать, если только не Залужному. Остаются выборы. Но на Украине каждый последующий президент был слабее предыдущего.

Если к марту у ВС РФ будут успехи на фронте, то очень вероятен переход к любимому на Украине формату "дикой степи". После этого будет потеря государственности. Судя по всему, Польша, Словакия и Венгрия уже это понимают, ухудшая отношения с Киевом. Они готовы прибрать к рукам куски бывшей Незалежной.

России же выгодно сопротивление Зеленского воле западных кураторов, что исключает договорняки с Москвой, усиливает неразбериху, хаос и приближает коллапс Украины.

*Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

Читайте по теме: Зеленский приказал СБУ подготовить арест Петра Порошенко и соратника мэра Кличко

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы виктор назаров виталий кличко елена зеленская валерий залужный владимир зеленский
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