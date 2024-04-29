Максим Галкин* похвастался свежестью и молодостью Аллы Пугачёвой, показав Примадонну в наряде после душа.
Максим Галкин* опубликовал в Инстаграм** фото Аллы Пугачёвой. На снимке певица сидит в халате и замотанном на голове полотенце. Она выглядит так, будто только что вышла из душа.
"Доброе утро!" — лаконично подписал снимок шоумен.
Подписчики активно комментировали домашний контент звёздной пары.
"Очень хорошо выглядит, и какая разница, пластика, косметологи. Красота требует средств, с её талантом АБ заслужила";
"Молода и свежа";
"Какая она милая и домашняя", — писали фолловеры под постом звезды.
* признан Минюстом РФ оностранным агентом;
** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.