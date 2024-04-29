Галкин* показал вышедшую из душа Аллу Пугачёву, завёрнутую в полотенце: молода и свежа

Галкин* показал Аллу Пугачёву в халате и полотенце без макияжа и фильтров

Максим Галкин* похвастался свежестью и молодостью Аллы Пугачёвой, показав Примадонну в наряде после душа.

Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru by Инстаграм Максима Галкина is licensed under public domain

Максим Галкин* опубликовал в Инстаграм** фото Аллы Пугачёвой. На снимке певица сидит в халате и замотанном на голове полотенце. Она выглядит так, будто только что вышла из душа.

"Доброе утро!" — лаконично подписал снимок шоумен.

Подписчики активно комментировали домашний контент звёздной пары.

"Очень хорошо выглядит, и какая разница, пластика, косметологи. Красота требует средств, с её талантом АБ заслужила"; "Молода и свежа"; "Какая она милая и домашняя", — писали фолловеры под постом звезды.

* признан Минюстом РФ оностранным агентом;

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