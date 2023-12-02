Идут ли мирные переговоры Герасимов-Залужный?

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За сливом о мирных переговорах Герасимов-Залужный стоят в американском истеблишменте вполне конкретные люди. Фейк это или правда — решать читателю.

Фото: https://t.me/stranaua/106561

Инициатор переговоров — Залужный. Это логично

Американский журналист Сеймур Херш в новой статье "Как генерал генералу" заявил, что в обход президента Украины Владимира Зеленского главком ВСУ Валерий Залужный ведёт тайные переговоры о заключении мира с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

Причём, как утверждает анонимный американский чиновник, участвовавший в переговорах, Россия и Украина согласны с тем, что "продолжение войны нелогично". А также, что президент России Владимир Путин "поддержит соглашение, фиксирующее границы в зависимости от того, где будут размещены войска после окончания мирных переговоров". То есть — по ЛБС, но в её динамике.

"Это не было сиюминутным событием, это было тщательно организовано Залужным. Его идея заключается в том, "что война окончена, и мы хотим выйти из неё, а продолжение уничтожит следующее поколение граждан Украины", — сказал источник Херша.

Байден против?

По его данным, администрация президента США Джо Байдена выступает против "мирного соглашения". Между тем, Зеленскому якобы сказали, что "это проблема между военными, которую необходимо решить, и переговоры будут продолжаться с тобой или без тебя".

Странная раскладка, не правда ли? Кто сказал, если Байден против? Теневой президент? Такой в США сейчас только один — Дональд Трамп.

"Белый дом категорически против предложенного соглашения", но это произойдет. Путин не возражал", — сказал чиновник.

Главные слова здесь — не возражал.

Предположительно, Крым и четыре освобождённые области остаются за РФ, а Москва может согласиться на вступление Украины в НАТО, если альянс обязуется не размещать свои войска на украинской земле и не развертывать там наступательные вооружения, пишет Херш.

Почему это может быть правдой

Можно ли верить сливу? Почему можно?

1. В феврале 2022 года на заседании Совбеза РФ, Путин призвал военных на Украине брать власть в свои руки. По его словам, с ними Москве будет легче договориться, чем "с шайкой наркоманов и неонацистов" в Киеве. Несомненно, это не голословное утверждение — работа в этом направлении велась.

2. Главная задача Путина, и он сам об этом говорил — сберечь личный состав ВС РФ и мирных жителей. Чем быстрее будет заключён мир, тем меньше будет жертв.

3. Залужный часто лестно высказывался о Герасимове. Что "вырос на российской военной доктрине" и хранит в кабинете собрание сочинений Герасимова". То есть возможен личный контакт.

4. Залужный встречался без Зеленского с генералами НАТО и через них, возможно, имеет связь с российскими военными.

5. У Залужного конфликт с Зеленским, и он — в области стратегии. Залужный, хочет сохранить армию и Украину, хотя бы в том виде, какая она есть, а уже потом решать вопрос "о выходе на границы 1991 года". Поэтому украинская позиция логична — было бы разумно отойти от линии соприкосновения и создать прочный периметр обороны.

Почему это может быть фейком

1. Подозрителен источник слива — Херш, который наделал шуму в РФ публикациями о том, кто взорвал "Северные потоки". История с утверждением вины лично Байдена понравилась, и Херш стал сразу источником, которому в РФ доверяют. Поэтому слив направлен на то, чтобы в РФ возмутились "патриоты": "Путин опять предал". В последнее время только они и могут раскачать Россию. Не это ли цель публикации?

2. Прежний слив Херша бросал тень лично на Байдена. Если источник в этом случае тот же, то цель вброса — "остановить войну за 24 часа". Это, как мы знаем, слова кандидата в президенты США Трампа, и люди стоящие за Хершем работают на него. Это вполне логично судя по цитатам из статьи Херша, но эти люди работают не на РФ, не на цели президента Путина в СВО.

3. Согласие на вступление Украины в НАТО выглядит неправдоподобным условием. Тогда РФ не достигает целей, заявленных для СВО. И сам верховный главнокомандующий, и глава МИД Сергей Лавров неоднократно подчёркивали, что Москву на Западе обманывали на протяжении многих лет, что никакие договоренности с НАТО — устные или письменные, западными "партнёрами" не выполняются. Неужели снова поверили?

4. ВС РФ наступают, нет никакого тупика в военных действиях. Украине предстоит тяжёлая зима, а экономика РФ уверенно вышла на поступательное развитие, санкции преодолеваются, Европа снимает "железный занавес" в отношении РФ. Доказательство — Лавров принят в Македонии на саммите ОБСЕ.

Надо доверять Путину

Переговоры могут вестись, потому что Путин — миротворец, но в сливе слишком всё топорно сляпано. Надо доверять нашему президенту, он мастер компромисса, имеет огромный опыт политика и обширный набор исходных данных.

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