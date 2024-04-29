Нефть может достигнуть $100 за баррель в июне из-за геополитических напряжений и сезонного роста спроса.
Основные факторы включают активизацию туризма, повышенные затраты на кондиционирование из-за жары и сельскохозяйственные работы. Если конфликт между Ираном и Израилем обострится, цены могут вырасти до $250-280 за баррель.
Главным рисковым элементом является Ормузский пролив, через который транспортируется значительная часть мировых поставок углеводородов. В начале апреля произошел новый виток напряженности на Ближнем Востоке, но последующие атаки не привели к значительной эскалации, что позволило снизить часть геополитических рисков, сообщают Известия.
Впрочем, обмен атаками между Ираном и Израилем до сих пор сохраняет потенциал для дальнейшего влияния на мировые цены на нефть.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.