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Нефть может пробить планку в $100 за баррель: названы основные факторы роста стоимости

Нефть в начале лета этого года может вырасти в цене до $100 за баррель

0:55
Экономика

Нефть может достигнуть $100 за баррель в июне из-за геополитических напряжений и сезонного роста спроса.

Нефть в начале лета этого года может вырасти в цене до 0 за баррель
Фото: flickr.com by CGP Grey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Основные факторы включают активизацию туризма, повышенные затраты на кондиционирование из-за жары и сельскохозяйственные работы. Если конфликт между Ираном и Израилем обострится, цены могут вырасти до $250-280 за баррель.

Главным рисковым элементом является Ормузский пролив, через который транспортируется значительная часть мировых поставок углеводородов. В начале апреля произошел новый виток напряженности на Ближнем Востоке, но последующие атаки не привели к значительной эскалации, что позволило снизить часть геополитических рисков, сообщают Известия.

Впрочем, обмен атаками между Ираном и Израилем до сих пор сохраняет потенциал для дальнейшего влияния на мировые цены на нефть.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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