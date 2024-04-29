Нефть может пробить планку в $100 за баррель: названы основные факторы роста стоимости

Нефть в начале лета этого года может вырасти в цене до $100 за баррель

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Нефть может достигнуть $100 за баррель в июне из-за геополитических напряжений и сезонного роста спроса.

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Основные факторы включают активизацию туризма, повышенные затраты на кондиционирование из-за жары и сельскохозяйственные работы. Если конфликт между Ираном и Израилем обострится, цены могут вырасти до $250-280 за баррель.

Главным рисковым элементом является Ормузский пролив, через который транспортируется значительная часть мировых поставок углеводородов. В начале апреля произошел новый виток напряженности на Ближнем Востоке, но последующие атаки не привели к значительной эскалации, что позволило снизить часть геополитических рисков, сообщают Известия.

Впрочем, обмен атаками между Ираном и Израилем до сих пор сохраняет потенциал для дальнейшего влияния на мировые цены на нефть.