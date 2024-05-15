Эвакуация в аэропорту Пулково: подозрительный сувенир, похожий на гранату, вызвал тревогу

Терминал аэропорта Пулково эвакуировали из-за сувенира, похожего на гранату

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эвакуация была проведена на грузовом терминале аэропорта Пулково из-за находки, похожей на гранату. Как сообщает Telegram-канал "Авиаторщина", инцидент произошел в понедельник утром, 13 мая, во время подготовки воздушного судна Sukhoi Superjet-100 к рейсу из Санкт-Петербурга в Калининград.

Фото: flickr.com by Mzximvs VdB is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сотрудники аэропорта в ходе проверки багажа на интроскопе обнаружили предмет, напоминающий гранату. Проведенное исследование выявило следы взрывчатых материалов, что привело к оцеплению места и эвакуации персонала. На место были вызваны взрывотехники.

Однако в последствии выяснилось, что подозрительный объект является лишь сувениром, а не настоящим взрывным устройством.

В отдельном инциденте, произошедшем в феврале, самолет авиакомпании United Airlines был вынужден совершить экстренную посадку после обнаружения записки с угрозой взрыва в туалете. Полицейские с собаками встретили самолет после посадки, а расследованием занялось ФБР.