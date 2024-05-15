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Эрдоган готовится к отражению госпереворота

Мир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвал экстренное заседание в связи с возможной угрозой переворота в стране.

По информации газеты Turkiye, ранее из Управления безопасности Анкары были уволены несколько сотрудников. Их обвинили в связях с преступной организацией "Айхан Бора Каплан". Дома уволенных полицейских были обысканы с целью изъятия цифровых материалов.

Соратник президента, председатель партии "Националистическое движение" (МНР) Девлет Бахчели, выступая на заседании фракции в парламенте, заявил, что случившееся может быть признаком заговора с целью свержения Эрдогана. В связи с этим Бахчели призвал власти не останавливаться на отстранении нескольких полицейских, а провести более тщательное расследование.

В 2016 году в Турции уже была опасная попытка военного переворота, и Эрдоган спасся вол многом благодаря помощи России. На недавних региональных выборах победу одержали противники Эрдогана, что также создало некоторую опасность для его положения. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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