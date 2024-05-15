Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвал экстренное заседание в связи с возможной угрозой переворота в стране.
По информации газеты Turkiye, ранее из Управления безопасности Анкары были уволены несколько сотрудников. Их обвинили в связях с преступной организацией "Айхан Бора Каплан". Дома уволенных полицейских были обысканы с целью изъятия цифровых материалов.
Соратник президента, председатель партии "Националистическое движение" (МНР) Девлет Бахчели, выступая на заседании фракции в парламенте, заявил, что случившееся может быть признаком заговора с целью свержения Эрдогана. В связи с этим Бахчели призвал власти не останавливаться на отстранении нескольких полицейских, а провести более тщательное расследование.
В 2016 году в Турции уже была опасная попытка военного переворота, и Эрдоган спасся вол многом благодаря помощи России. На недавних региональных выборах победу одержали противники Эрдогана, что также создало некоторую опасность для его положения.
Певец Юрий Киселёв, выступающий под псевдонимом ЮрКисс, считает, что певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, нечестно поступил с его отцом.