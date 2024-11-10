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Секреты стильных причесок для зрелых женщин от стилиста

0:59
Моя семья » Красота и стиль

С возрастом прическа может значительно изменить не только внешний вид, но и скрыть возрастные изменения. Стилист и колорист Ася Шубина предлагает несколько вариантов стрижек для женщин элегантного возраста, которые помогут выглядеть молодо и стильно. Одной из таких стрижек является пикси — короткая и дерзкая, которая подчеркивает длину шеи и не требует много времени на уход.

Секреты стильных причесок для зрелых женщин от стилиста
Фото: flickr.com by Katie Brady, CC BY-SA 2.0

Для тех, кто не готов к столь экстремальным переменам, подходит каскад или градуированные стрижки, которые добавляют объема тонким волосам и позволяют скрыть недостатки овала лица. Еще одним универсальным вариантом является боб, который подходит практически всем. Эту стрижку можно адаптировать под любой тип волос, с челкой или без, в зависимости от ваших предпочтений.

Главное — следить за состоянием волос и делать их ухоженными, чтобы стрижка выглядела безупречно.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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