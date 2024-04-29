Пугачёва без страха: примадонна готова к статусу иноагента и конфискации имущества

Алла Пугачёва рассказала о своем отношении к возможному статусу иноагента

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В интервью с музыкальным критиком Артемием Троицким, певица Алла Пугачева выразила свое спокойствие относительно возможности быть внесенной в список иностранных агентов в России.

Фото: Wikipedia by Rakoon is licensed under общественное достояние

Она считает, что разговоры о таком статусе служат лишь для создания ей "потрясающей биографии" и не видит в этом угрозы. Пугачева также заявила, что ее не беспокоит возможность конфискации имущества.

В предыдущих высказываниях певица поделилась своими мыслями о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле", призвав к сдержанности и не демонстрировать скорбь публично.