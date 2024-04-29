В интервью с музыкальным критиком Артемием Троицким, певица Алла Пугачева выразила свое спокойствие относительно возможности быть внесенной в список иностранных агентов в России.
Она считает, что разговоры о таком статусе служат лишь для создания ей "потрясающей биографии" и не видит в этом угрозы. Пугачева также заявила, что ее не беспокоит возможность конфискации имущества.
В предыдущих высказываниях певица поделилась своими мыслями о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле", призвав к сдержанности и не демонстрировать скорбь публично.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.