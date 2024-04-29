Пугачёва без страха: примадонна готова к статусу иноагента и конфискации имущества

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Алла Пугачёва рассказала о своем отношении к возможному статусу иноагента

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Шоу-бизнес

В интервью с музыкальным критиком Артемием Троицким, певица Алла Пугачева выразила свое спокойствие относительно возможности быть внесенной в список иностранных агентов в России.

Алла Пугачёва рассказала о своем отношении к возможному статусу иноагента
Фото: Wikipedia by Rakoon is licensed under общественное достояние

Она считает, что разговоры о таком статусе служат лишь для создания ей "потрясающей биографии" и не видит в этом угрозы. Пугачева также заявила, что ее не беспокоит возможность конфискации имущества.

В предыдущих высказываниях певица поделилась своими мыслями о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле", призвав к сдержанности и не демонстрировать скорбь публично.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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