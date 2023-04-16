Ходаковский рассказал о сбывающемся пророчестве старцев о судьбе Киева

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Комбат "Востока" Александр Ходаковский считает, что уход Киева под воду свидетельствует о том, что пророчество старцев о столице Украины сбывается.

Ходаковский на фоне новостей о затоплении Киева посоветовал перечитать публикацию Андрея Афанасьева, который напомнил о предупреждении старцев. Они говорили, что Киев утонет после того, как в Лавре будут служить раскольники.

Военачальник отметил, что такого поругания Бога, как в пасхальную ночь, столица Украины никогда раньше не знала.

Командир батальона "Восток" порекомендовал киевлянам спасаться бегством, так как исход военного противостояния, по его словам, не предрешён.

"Зло, творимое в этом когда-то святом городе, навлекло на него руку Божью. И если не русский солдат, то Сам Господь решит его судьбу. Уже решает", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём Telegram-канале.

Ходаковский отметил, что нынешняя стихия может быть как началом бедствий, так и предостережением.

Ранее Александр Ходаковский сравнил СВО с Отечественной войной.

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