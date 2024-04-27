Водители рискую остаться без прав из-за езды без бампера

Водители рискуют правами, продолжая ездить на автомобилях без бамперов

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Многие водители продолжают использовать свои автомобили даже после серьезных аварий, не обращая внимания на отсутствие таких важных элементов, как бамперы и брызговики.

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Однако, согласно ПДД, эксплуатация автомобиля без заднего защитного устройства запрещена и может привести к штрафу в размере 500 рублей. Несмотря на отсутствие конкретных правил относительно переднего бампера, его модификация или демонтаж также могут привести к штрафу.

К тому же, правильное крепление регистрационных знаков становится проблемой без переднего бампера, что может привести к серьезным нарушениям и даже лишению прав на срок до трех месяцев, если номер установлен неправильно или отсутствует.