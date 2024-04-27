Любовь Успенская показала шикарное платье для празднования своего 70-летнего юбилея

Любовь Успенская похвасталась шикарным платьем

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Любовь Успенская продемонстрировала наряд, в котором провела свой юбиленый вечер.

Фото: https://www.instagram.com/uspenskayalubov_officia by Инстаграм Любови Успенской is licensed under public domain

Королева русского шансона опубликовала в Инстаграм* фото в роскошном красном платье с рукавами в пол и перьями.

Артистка объяснила, что в данном платье открывала свой юбилейный концерт.

24 февраля Успенской исполнилось 70 лет. Она отметила круглую дату концертом в Крокус Сити Холле.

Ранее Любовь Успенская объясняла, почему так долго молчала в социальных сетях.

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