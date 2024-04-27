Любовь Успенская показала шикарное платье для празднования своего 70-летнего юбилея

Певица Любовь Успенская продемонстрировала наряд, в котором провела свой юбиленый вечер.
Королева русского шансона опубликовала в Инстаграм* фото в роскошном красном платье с рукавами в пол и перьями.
Артистка объяснила, что в данном платье открывала свой юбилейный концерт.
24 февраля Успенской исполнилось 70 лет. Она отметила круглую дату концертом в Крокус Сити Холле.
Ранее Любовь Успенская объясняла, почему так долго молчала в социальных сетях.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Коллеги артиста пришли ему на помощь.