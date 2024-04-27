Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как женщине после 40 лет добиться идеального пресса? Ответила тренер
Сорняки могут многое рассказать об участке
Ветеринары назвали овощи, которые улучшают здоровье собак
Российские учёные придумали, как превратить солому в стекло и стройматериалы
Какой эффект от пикировки?
Благотворное воздействие алоэ на кожу: как использовать его в уходе
Разведка США признала естественность смерти Алексея Навального*
Эксперт по фэншуй Рунова рассказала, как привлечь удачу с помощью лаврового листа
Фильм "Стыд" стал лучшим проектом основного конкурса ММКФ
Любовь Успенская показала шикарное платье для празднования своего 70-летнего юбилея

Любовь Успенская похвасталась шикарным платьем

0:42
Шоу-бизнес

Певица Любовь Успенская продемонстрировала наряд, в котором провела свой юбиленый вечер. 

Любовь Успенская похвасталась шикарным платьем
Фото: https://www.instagram.com/uspenskayalubov_officia by Инстаграм Любови Успенской is licensed under public domain

Королева русского шансона опубликовала в Инстаграм* фото в роскошном красном платье с рукавами в пол и перьями.

Артистка объяснила, что в данном платье открывала свой юбилейный концерт. 

24 февраля Успенской исполнилось 70 лет. Она отметила круглую дату концертом в Крокус Сити Холле.

Ранее Любовь Успенская объясняла, почему так долго молчала в социальных сетях.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Друзья помогли Дмитрию Колдуну покинуть Россию

Коллеги артиста пришли ему на помощь.

Дмитрий Колдун улетел из Москвы в Минск ради дочери
Вера Брежнева опубликовала фото без макияжа и наткнулась на критику
"Имеем то, что имеем": постаревшая после развода Вера Брежнева показала лицо без косметики и фильтров
Шоумен Гоген Солнцев рассекретил имя новорождённого сына: "Так похож ты на меня"
Не только сорняк: вот какими полезными свойствами обладает полынь
Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Киев и Лондон готовят удары по Крыму и вылазки 73-го морского центра ССО Дмитрий Плотников Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Сергей Безруков объяснил, почему не хочет сниматься в продолжении сериала "Бригада"
Бузова открыла двери своего роскошного "замка" после трех лет ремонта
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Последние материалы
Как женщине после 40 лет добиться идеального пресса? Ответила тренер
Сорняки могут многое рассказать об участке
Майские праздники: где отдохнуть в России и за рубежом
Ветеринары назвали овощи, которые улучшают здоровье собак
Российские учёные придумали, как превратить солому в стекло и стройматериалы
Какой эффект от пикировки?
Юрист Жмурко: программа газификации рассорила соседей в СНТ
Благотворное воздействие алоэ на кожу: как использовать его в уходе
Разведка США признала естественность смерти Алексея Навального*
Любовь Успенская похвасталась шикарным платьем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников