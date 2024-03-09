Игорь Николаев разозлил публику словами о смерти Жириновского: чёрный юмор не уместен

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Игорь Николаев высказался о несбывшемся пророчестве Жириновского

1:08
Шоу-бизнес

Певец и композитор Игорь Николаев вызвал негодование подписчиков из-за слов о смерти Владимира Жириновского.

Игорь Николаев высказался о несбывшемся пророчестве Жириновского
Фото: Вк-аккаунт Игоря Николаева

Игорь Николаев привёл видеодоказательство того, что предсказания Владимира Жириновского сбываются не всегда.

Артист разместил в своём Инстаграм* фрагмент передачи "Слабое звено". В шоу ведущая Мария Киселёва интересуется у лидера ЛДПР о причинах голосования за вылет Игоря Николаева из программы. Она предположила, что Жириновский просто завидует Николаеву.

На это Владимир Вольфович отметил, что нисколько не завидует и заявил, что Николаев умрёт раньше его.

"Не сбылось", — кратко подписал видео композитор.

Подпсчики не оценили пост Игоря Николаева. Они посчитали, что чёрный юмор сдесь не уместен.

"Ну и зачем это здесь?";

"Так смешно, что глупо";

"Жириновский имел в виду совсем иное, а не смерть, как есть";

"Он не физическую смерть имел в виду", — писали фолловеры под постом Николаева.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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