Игорь Николаев разозлил публику словами о смерти Жириновского: чёрный юмор не уместен

Игорь Николаев высказался о несбывшемся пророчестве Жириновского

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец и композитор Игорь Николаев вызвал негодование подписчиков из-за слов о смерти Владимира Жириновского.

Фото: Вк-аккаунт Игоря Николаева

Игорь Николаев привёл видеодоказательство того, что предсказания Владимира Жириновского сбываются не всегда.

Артист разместил в своём Инстаграм* фрагмент передачи "Слабое звено". В шоу ведущая Мария Киселёва интересуется у лидера ЛДПР о причинах голосования за вылет Игоря Николаева из программы. Она предположила, что Жириновский просто завидует Николаеву.

На это Владимир Вольфович отметил, что нисколько не завидует и заявил, что Николаев умрёт раньше его.

"Не сбылось", — кратко подписал видео композитор.

Подпсчики не оценили пост Игоря Николаева. Они посчитали, что чёрный юмор сдесь не уместен.

"Ну и зачем это здесь?"; "Так смешно, что глупо"; "Жириновский имел в виду совсем иное, а не смерть, как есть"; "Он не физическую смерть имел в виду", — писали фолловеры под постом Николаева.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской