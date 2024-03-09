Игорь Николаев разозлил публику словами о смерти Жириновского: чёрный юмор не уместен

Певец и композитор Игорь Николаев вызвал негодование подписчиков из-за слов о смерти Владимира Жириновского.
Игорь Николаев привёл видеодоказательство того, что предсказания Владимира Жириновского сбываются не всегда.
Артист разместил в своём Инстаграм* фрагмент передачи "Слабое звено". В шоу ведущая Мария Киселёва интересуется у лидера ЛДПР о причинах голосования за вылет Игоря Николаева из программы. Она предположила, что Жириновский просто завидует Николаеву.
На это Владимир Вольфович отметил, что нисколько не завидует и заявил, что Николаев умрёт раньше его.
"Не сбылось", — кратко подписал видео композитор.
Подпсчики не оценили пост Игоря Николаева. Они посчитали, что чёрный юмор сдесь не уместен.
"Ну и зачем это здесь?";
"Так смешно, что глупо";
"Жириновский имел в виду совсем иное, а не смерть, как есть";
"Он не физическую смерть имел в виду", — писали фолловеры под постом Николаева.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Дочь пострадала из-за слов и действий знаменитой матери.