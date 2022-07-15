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Старец Иона Одесский предсказал развязку СВО задолго до Майдана на Украине

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В интернете активно обсуждают предсказание старца Ионы Одесского, касающееся окончания российской СВО.

Старец Иона Одесский предсказал развязку СВО задолго до Майдана на Украине

Напомним, о конфликте, связанном с Незалежной, — "всё начнётся на Украине" — старец, умерший в 2012 году говорил задолго до Майдана. Он предупреждал не только о "прямом конфликте", который будет сопровождаться "хаосом", но и о "духовной брани", которая "разразится вокруг страны, и о подмене понятий:

"Из предателей героев сделают, а Господь всех обличит и на Страшный суд заберёт Свой. Будет горе всем, кто Богородицу обидел".

Сейчас пророчество святого старца о том, как будет развиваться ситуация, вызывает живейший интерес. Согласно пророчеству Ионы Одесского, победит "Россия и дух её", после чего "страна (Украина) вернётся к вере православной и избавится от лжеучений".

"Все погибнут, кто против Бога и России пойдёт. Господь отдал Русских Своей Матери, Победительной Воеводе, кто жив останется — какая будет у того хорошая жизнь", — предсказал Иона-старец.

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Автор: Ольга Лебедева
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