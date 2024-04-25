Хренин: Новая доктрина учитывает опыт СВО

Белорусская военная доктрина учитывает опыт СВО, заявил глава МО Белоруссии

0:50 Your browser does not support the audio element. Мир

Новейшая военная стратегия Белоруссии учитывает уроки специальной операции России на Украине, отметил глава белорусского военного ведомства Виктор Хренин.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Igor Rudenko is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В ходе Всебелорусского национального собрания (ВНС) министру был задан вопрос о том, учитывает ли новая военная доктрина Белоруссии опыт Сил внутренней безопасности. "Безусловно. Мы учли не только опыт СВО, но и просветили "белые участки" опыта 2020 года, включая применение военных сил в мирное время", — пояснил Хренин.

ВНС в рамках нового конституционного положения прошло во дворце Республики в сердце Минска. В четверг собрание одобрило новую военную стратегию и концепцию национальной безопасности Белоруссии.