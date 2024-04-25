Хренин: Новая доктрина учитывает опыт СВО

Новейшая военная стратегия Белоруссии учитывает уроки специальной операции России на Украине, отметил глава белорусского военного ведомства Виктор Хренин.
В ходе Всебелорусского национального собрания (ВНС) министру был задан вопрос о том, учитывает ли новая военная доктрина Белоруссии опыт Сил внутренней безопасности. "Безусловно. Мы учли не только опыт СВО, но и просветили "белые участки" опыта 2020 года, включая применение военных сил в мирное время", — пояснил Хренин.
ВНС в рамках нового конституционного положения прошло во дворце Республики в сердце Минска. В четверг собрание одобрило новую военную стратегию и концепцию национальной безопасности Белоруссии.
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