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Оштрафованы за изобретательность: неожиданные способы, которыми водители пытаются скрыть номера от камер

В ГИБДД раскрыли, как водители делают свои машины невидимыми для камер

1:40
Авто

Интернет активно обсуждает способы, как автомобилисты пытаются скрыть номера своих машин от дорожных камер. На тематических форумах, кроме водителей, зачастую присутствуют и сотрудники полиции. В интервью для сайта njcar. ru один из инспекторов ГИБДД поделился информацией о методах, которые используют находчивые автомобилисты и почему эти методы редко бывают успешными.

В ГИБДД раскрыли, как водители делают свои машины невидимыми для камер
Фото: openverse by Dave Dugdale is licensed under CC BY-SA 2.0

Водители регулярно ищут новые способы сделать свои авто "невидимыми" для камер, однако обмануть внимательного инспектора намного сложнее, чем просто обойти камеру. Самый распространенный метод — покрытие номерного знака различными пленками или гелями, отражающими свет.

Кроме того, некоторые не моют машину, чтобы грязь затрудняла считывание номеров камерами. Однако полицейские, заметив такое транспортное средство, неизбежно его остановят и выписывают штраф в размере 500 рублей по статье 12.2 часть 1.

Другие водители применяют более технически продвинутые решения, например, установку мощного инфракрасного излучателя рядом с номером, что может временно "ослепить" камеру. Также некоторые идут на крайности и портят номерной знак, царапая или стирая буквы и цифры, что усложняет их распознавание камерами.

Однако за такие действия инспектор может наложить штраф в размере 5000 рублей по статье 12.2 часть 2 КоАП, а в некоторых случаях и лишить водительских прав на срок до трех месяцев.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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