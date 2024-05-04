Рост интереса к недвижимости в Европе и Азии: куда инвестируют россияне в 2024 году

Топ-5 стран с самым высоким количеством сделок по жилью

2:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Эксперты проанализировали состояние рынка зарубежной недвижимости в Азии и Европе за первый квартал 2024 года и выявили повышенный интерес россиян к покупке недвижимости в таких странах, как:

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Объединенные Арабские Эмираты

Франция

Турция

Таиланд

Кипр

За этот период количество транзакций увеличилось на 15% по сравнению с прошлым годом, как отметила психолог в интервью для издания "МК".

По словам Ксении Сорокиной, руководителя отдела продаж зарубежной недвижимости в компании Ricci, 40% покупателей приобретают жилье для получения иммиграционных льгот, 35% инвестируют в недвижимость, а 25% используют ее для сезонного проживания. Она также добавила, что в следующем квартале ожидается рост интереса к недвижимости в Испании из-за ужесточения условий получения "золотой визы".

Напомним, что "золотая виза" предоставляет право на проживание за счет инвестиций, не требуя от инвестора постоянного присутствия в стране.

В Турции, несмотря на сложные отношения с русскоязычными, рынок оставался стабильным, с возможностью получения второго гражданства через инвестиции в размере минимум 400 тысяч долларов. Психолог и риелтор Любовь Изварова выразила удивление по поводу выбора россиянами Турции, учитывая культурные различия и условия переселения.

На Кипре, как сообщает Любовь Изварина, недвижимость продолжает привлекать инвесторов, особенно среди пенсионеров, благодаря стабильному росту арендного спроса и возможности получения вида на жительство при покупке от 300 тысяч евро.

В Таиланде зафиксировано увеличение количества сделок на 10% и рост цен на 7-10% в Пхукете, с особым спросом на жилье премиум-класса.

В ОАЭ рынок остается стабильным с высоким спросом на апартаменты, что связано с благоприятными условиями для международного бизнеса.

Во Франции, в преддверии Олимпиады, рынок также показывает рост количества сделок и цен, что отражает ограниченное предложение новых проектов и устойчивый спрос.