Учёные обезвредили рак мозга у мышей, блокируя один белок: революционное открытие может изменить медицину

Эксцессивное производство белка галектина-3 в иммунных клетках мозга у пациентов с раком головного мозга приводит к потере их способности бороться с раковыми клетками, что стимулирует развитие опухолей и метастазирование.

Фото: https://www.rawpixel.com/image/2288634/free-photo-image-laboratory-science-scientist by Centers for Disease Control and Prevention (Source) is licensed under public domain