Учёные обезвредили рак мозга у мышей, блокируя один белок: революционное открытие может изменить медицину

Эксцессивное производство белка галектина-3 в иммунных клетках мозга у пациентов с раком головного мозга приводит к потере их способности бороться с раковыми клетками, что стимулирует развитие опухолей и метастазирование.
Исследование с использованием генетически модифицированных мышей, лишенных галектина-3, показало значительное улучшение их способности уничтожать раковые клетки, сокращение размеров опухолей и метастазов почти в пять раз, сообщает Cancer Letters.
Авторы предполагают, что блокировка галектина-3 может улучшить лечение рака головного мозга и в настоящее время исследуют потенциал ингибитора TD006, уже находящегося в клинических испытаниях для лечения болезни Альцгеймера, в комбинации с химио- и радиотерапией.
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