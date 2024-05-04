Учёные обезвредили рак мозга у мышей, блокируя один белок: революционное открытие может изменить медицину

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Cancer Letters: найден белок, мешающий иммунитету уничтожать раковые клетки мозга

0:52
Наука

Эксцессивное производство белка галектина-3 в иммунных клетках мозга у пациентов с раком головного мозга приводит к потере их способности бороться с раковыми клетками, что стимулирует развитие опухолей и метастазирование.

Cancer Letters: найден белок, мешающий иммунитету уничтожать раковые клетки мозга
Фото: https://www.rawpixel.com/image/2288634/free-photo-image-laboratory-science-scientist by Centers for Disease Control and Prevention (Source) is licensed under public domain

Исследование с использованием генетически модифицированных мышей, лишенных галектина-3, показало значительное улучшение их способности уничтожать раковые клетки, сокращение размеров опухолей и метастазов почти в пять раз, сообщает Cancer Letters.

Авторы предполагают, что блокировка галектина-3 может улучшить лечение рака головного мозга и в настоящее время исследуют потенциал ингибитора TD006, уже находящегося в клинических испытаниях для лечения болезни Альцгеймера, в комбинации с химио- и радиотерапией.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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