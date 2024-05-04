Аналитик рассказала россиянам, как инвестировать от 50 тысяч рублей

Вложить свободные 50 тысяч рублей можно по-разному: можно открыть депозит в банке или инвестировать в ценные бумаги. Об этом сообщила вице-президент компании "Борселл" Ольга Веретенникова, как пишут "Известия".
Аналитик подчеркнула, что начинающим инвесторам стоит избегать рисков и выбирать более безопасные инвестиционные инструменты, особенно учитывая действующую высокую ставку Центрального Банка в размере 16%.
Самым простым и доступным вариантом является банковский депозит, который в текущих экономических условиях может обеспечить приличную прибыль.
Она также добавила, что в качестве альтернативы можно рассмотреть покупку облигаций федерального займа (ОФЗ), которые обычно предлагают немного большую доходность по сравнению с депозитами.
Кроме того, корпоративные облигации могут предложить ещё более высокий доход, но здесь уже присутствует определённый риск.
Важно выбирать облигации от проверенных и надежных эмитентов с хорошим кредитным рейтингом.
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