Аналитик рассказала россиянам, как инвестировать от 50 тысяч рублей

Эксперт: 50 тысяч рублей можно вложить в ценные бумаги

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вложить свободные 50 тысяч рублей можно по-разному: можно открыть депозит в банке или инвестировать в ценные бумаги. Об этом сообщила вице-президент компании "Борселл" Ольга Веретенникова, как пишут "Известия".

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

Аналитик подчеркнула, что начинающим инвесторам стоит избегать рисков и выбирать более безопасные инвестиционные инструменты, особенно учитывая действующую высокую ставку Центрального Банка в размере 16%.

Самым простым и доступным вариантом является банковский депозит, который в текущих экономических условиях может обеспечить приличную прибыль.

Она также добавила, что в качестве альтернативы можно рассмотреть покупку облигаций федерального займа (ОФЗ), которые обычно предлагают немного большую доходность по сравнению с депозитами.

Кроме того, корпоративные облигации могут предложить ещё более высокий доход, но здесь уже присутствует определённый риск.

Важно выбирать облигации от проверенных и надежных эмитентов с хорошим кредитным рейтингом.