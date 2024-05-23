В Центробанке заметили замедление роста ипотеки в России и дали прогноз до конца года

Центробанк ожидает 7-12% роста ипотечного кредитования по итогам года

0:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В последнее время замедлился рост рынка ипотечного кредитования, сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

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"Действительно, идёт замедление ипотеки, месячные темпы последние два месяца 1,2%", — уточнила она, выступая на XXIV Всероссийской банковской конференции.

Более того, регулятор ожидает дальнейшего замедления из-за сокращения льготных программ ипотеки с господдержкой.

"Тем не менее, мы ожидаем 7-12% роста ипотеки в этом году", — подытожила Данилова.

По её словам, ЦБ постоянно мониторит эти показатели, поскольку они важны для экономики страны в целом.