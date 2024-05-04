Певица Наталья Подольская показала, как подготовилась к Пасхе в своей стильной кухне

Певица Наталья Подольская показала пасхальную снедь

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Жена Владимира Перснякова Наталья Подольская продемонстрировала красивую пасхальную трапезу.

Фото: https://www.instagram.com/nataliapodolskaya by Инстаграм Натальи Подольской is licensed under public domain

Певица Наталья Подольская опубликовала в своём "Инстаграме"* праздничное фото. На столе перед артисткой разложена пасхальная снедь. Куличи, яйца, творог замысловато задекорированы.

"Я так жду Пасху!" — призаналась Наталья, сидя в своей стильной кухне.

Ранее сообщалось, что к Пасхе треть православных России сама готовит куличи и красит яйца.

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