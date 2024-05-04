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Певица Наталья Подольская показала, как подготовилась к Пасхе в своей стильной кухне

Певица Наталья Подольская показала пасхальную снедь

0:41
Шоу-бизнес

Жена Владимира Перснякова Наталья Подольская продемонстрировала красивую пасхальную трапезу.

Певица Наталья Подольская показала пасхальную снедь
Фото: https://www.instagram.com/nataliapodolskaya by Инстаграм Натальи Подольской is licensed under public domain

Певица Наталья Подольская опубликовала в своём "Инстаграме"* праздничное фото. На столе перед артисткой разложена пасхальная снедь. Куличи, яйца, творог замысловато задекорированы.

"Я так жду Пасху!" — призаналась Наталья, сидя в своей стильной кухне.

Ранее сообщалось, что к Пасхе треть православных России сама готовит куличи и красит яйца.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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