"Иисус спасение не покупал!": к Пасхе треть православных России сама готовит куличи и красит яйца

МСБ: 39% россиян встретят Пасху с покупными куличами

2:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Самое большое количество россиян (39%) красит пасхальные яйца дома, но куличи (пасхи) покупают в магазинах или заказывают у кондитеров.

Фото: flickr.com by RichardBH from Hamilton, Canada is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сограждане объясняют — они не умеют печь ("раньше пекли родители, бабушка" и т. д.) или им "лень тратить полдня на куличи, которые можно купить".

Также почти треть (29%) опрошенных рассказали, что и готовят куличи, и красят яйца сами — после чего освящают их в храме в обязательном порядке. Таковы данные интернет-соцопроса "МСБ", в котором поучаствовало более 10 000 человек.

По их словам, именно такой труд и поход на церковную службу даёт им благость, и вообще "Иисус принял муки за нас и воскрес, а не покупал и не нанимал за себя кого-то".

Каждый пятый респондент (любого пола) признался, что обязательно красит яйца и готовит куличи, но в церковь с ними не ходит. Наиболее распространённым мотивом было "мы не привыкли", "стесняемся или боимся незнания канонов", "опасается большого количества людей" и т. д.

Еще 7% ответило, что они не отмечают Пасху, так как у них другая религия — ислам, иудаизм или буддизм.

Наконец, 4% рассказали, что покупают куличи и крашеные яйца в магазине, у мастеров или в интернете. Причина — хочется встретить Пасху "как положено", но нет времени, желания или сил заниматься подготовкой.

Отметим, что по данным ФОМ, важным для себя праздником назвали Пасху 68% россиян.

41% опрошенных (в том числе 21% неверующих, но любящих пасхальную традицию) собираются освящать куличи и яйца;

39% устроят праздничное застолье в кругу семьи;

18% позовут гостей или пойдут в гости сами;

17% точно пойдут в храм на пасхальное богослужение.

В свою очередь, ВЦИОМ сообщил, что число несоблюдающих посты в 2024 году рекордно упало. Если раньше (в 2018-22 годах) о несоблюдении постов говорили 71-75% опрошенных, сейчас их количество уменьшилось на 18%.

Напомним, что по данным экспертов, деловая и чиновная "элита" и даже "золотая молодежь" заранее бронировали дорогие пасхальные яйца и куличи в Москве.

Как сообщил гид Luxury Consumption, встретить Пасху "высокорангово" обойдётся в 30 000 рублей за "золотые" куличи и по 15 000 рублей за каждое "золотое" яйцо.