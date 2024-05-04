"Иисус спасение не покупал!": к Пасхе треть православных России сама готовит куличи и красит яйца

Самое большое количество россиян (39%) красит пасхальные яйца дома, но куличи (пасхи) покупают в магазинах или заказывают у кондитеров.
Сограждане объясняют — они не умеют печь ("раньше пекли родители, бабушка" и т. д.) или им "лень тратить полдня на куличи, которые можно купить".
Также почти треть (29%) опрошенных рассказали, что и готовят куличи, и красят яйца сами — после чего освящают их в храме в обязательном порядке. Таковы данные интернет-соцопроса "МСБ", в котором поучаствовало более 10 000 человек.
По их словам, именно такой труд и поход на церковную службу даёт им благость, и вообще "Иисус принял муки за нас и воскрес, а не покупал и не нанимал за себя кого-то".
Каждый пятый респондент (любого пола) признался, что обязательно красит яйца и готовит куличи, но в церковь с ними не ходит. Наиболее распространённым мотивом было "мы не привыкли", "стесняемся или боимся незнания канонов", "опасается большого количества людей" и т. д.
Еще 7% ответило, что они не отмечают Пасху, так как у них другая религия — ислам, иудаизм или буддизм.
Наконец, 4% рассказали, что покупают куличи и крашеные яйца в магазине, у мастеров или в интернете. Причина — хочется встретить Пасху "как положено", но нет времени, желания или сил заниматься подготовкой.
Отметим, что по данным ФОМ, важным для себя праздником назвали Пасху 68% россиян.
В свою очередь, ВЦИОМ сообщил, что число несоблюдающих посты в 2024 году рекордно упало. Если раньше (в 2018-22 годах) о несоблюдении постов говорили 71-75% опрошенных, сейчас их количество уменьшилось на 18%.
Напомним, что по данным экспертов, деловая и чиновная "элита" и даже "золотая молодежь" заранее бронировали дорогие пасхальные яйца и куличи в Москве.
Как сообщил гид Luxury Consumption, встретить Пасху "высокорангово" обойдётся в 30 000 рублей за "золотые" куличи и по 15 000 рублей за каждое "золотое" яйцо.
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