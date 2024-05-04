Спор официально закрыт: назван лучший наполнитель для лотка кошки

При подборе наполнителя для кошачьего туалета важно учитывать не только ваши предпочтения, но и комфорт вашего питомца.
Гранулы должны хорошо впитывать влагу и не оставлять мокрых следов, что предотвратит скопление мочи под слоем наполнителя и поможет избежать мокрых лап у кошки.
К тому же, наполнитель должен быть мягким и приятным на ощупь, так как жесткие и некомфортные текстуры могут заставить кошку избегать использования лотка.
Ещё один важный аспект — запах наполнителя. Продукт с сильным или неприятным запахом может оттолкнуть кошку. Выбирайте наполнитель, который не прилипает к шерсти животного.
Чем больше искусственный наполнитель напоминает натуральный субстрат, тем больше вероятность, что он понравится вашему питомцу.
В конечном счете, выбирайте наполнитель, который лучше всего подходит для рытья и других естественных инстинктов кошки.
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