Спор официально закрыт: назван лучший наполнитель для лотка кошки

Эксперты выделили лучший наполнитель для лотка

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

При подборе наполнителя для кошачьего туалета важно учитывать не только ваши предпочтения, но и комфорт вашего питомца.

Фото: commons.wikimedia.org by Asilverstein is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Гранулы должны хорошо впитывать влагу и не оставлять мокрых следов, что предотвратит скопление мочи под слоем наполнителя и поможет избежать мокрых лап у кошки.

К тому же, наполнитель должен быть мягким и приятным на ощупь, так как жесткие и некомфортные текстуры могут заставить кошку избегать использования лотка.

Ещё один важный аспект — запах наполнителя. Продукт с сильным или неприятным запахом может оттолкнуть кошку. Выбирайте наполнитель, который не прилипает к шерсти животного.

Чем больше искусственный наполнитель напоминает натуральный субстрат, тем больше вероятность, что он понравится вашему питомцу.

В конечном счете, выбирайте наполнитель, который лучше всего подходит для рытья и других естественных инстинктов кошки.