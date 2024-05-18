Россияне бросились отмывать дома и окна к лету, причём всё больше — не своими силами

С начала года спрос на услуги генеральной уборки и мытья окон вырос в 1,5 раза и 10 раз соответственно, пишет в пятницу "Стройгазета" со ссылкой на исследование "Авито Услуг".
По спросу на услуги клининговых служб отслеживать чистоплотность россиян стало проще, потому что всё больше они стараются нанять профессионалов для уборки дома к лету, вместо того чтобы заниматься этим самостоятельно — до 18%.
По сравнению с прошлым годом клининг наиболее востребован:
Самый большой спрос на мытьё окон отмечен:
К слову, с точки зрения науки весной окна и подоконники требуют более тщательного мытья, а шторы — стирки.
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