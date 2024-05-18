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Россияне бросились отмывать дома и окна к лету, причём всё больше — не своими силами

Спрос на услуги мытья окон вырос в 10 раз с начала года, подсчитало "Авито"

1:12
Недвижимость

С начала года спрос на услуги генеральной уборки и мытья окон вырос в 1,5 раза и 10 раз соответственно, пишет в пятницу "Стройгазета" со ссылкой на исследование "Авито Услуг".

Спрос на услуги мытья окон вырос в 10 раз с начала года, подсчитало "Авито"
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio is licensed under CC0

По спросу на услуги клининговых служб отслеживать чистоплотность россиян стало проще, потому что всё больше они стараются нанять профессионалов для уборки дома к лету, вместо того чтобы заниматься этим самостоятельно — до 18%.

По сравнению с прошлым годом клининг наиболее востребован:

  1. в Оренбурге (+132%),
  2. в Калининграде (+88%),
  3. в Астрахани (+48%),
  4. в Ставрополе (46%),
  5. в Тольятти (45%),
  6. в Ульяновске (37%),
  7. на Дальнем Востоке (+34%),
  8. в Иркутске (+33%).

Самый большой спрос на мытьё окон отмечен:

  1. в Сочи (+276%),
  2. в Ярославле (+128%),
  3. в Ростове-на-Дону (+82%),
  4. в Астрахани (+75%),
  5. в Калининграде (+60%),
  6. в Краснодаре (+54%).

К слову, с точки зрения науки весной окна и подоконники требуют более тщательного мытья, а шторы — стирки.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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