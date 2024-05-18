Россияне бросились отмывать дома и окна к лету, причём всё больше — не своими силами

Спрос на услуги мытья окон вырос в 10 раз с начала года, подсчитало "Авито"

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С начала года спрос на услуги генеральной уборки и мытья окон вырос в 1,5 раза и 10 раз соответственно, пишет в пятницу "Стройгазета" со ссылкой на исследование "Авито Услуг".

Фото: Pexels by Andrea Piacquadio is licensed under CC0

По спросу на услуги клининговых служб отслеживать чистоплотность россиян стало проще, потому что всё больше они стараются нанять профессионалов для уборки дома к лету, вместо того чтобы заниматься этим самостоятельно — до 18%.

По сравнению с прошлым годом клининг наиболее востребован:

в Оренбурге (+132%), в Калининграде (+88%), в Астрахани (+48%), в Ставрополе (46%), в Тольятти (45%), в Ульяновске (37%), на Дальнем Востоке (+34%), в Иркутске (+33%).

Самый большой спрос на мытьё окон отмечен:

в Сочи (+276%), в Ярославле (+128%), в Ростове-на-Дону (+82%), в Астрахани (+75%), в Калининграде (+60%), в Краснодаре (+54%).

К слову, с точки зрения науки весной окна и подоконники требуют более тщательного мытья, а шторы — стирки.