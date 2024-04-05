Инженер-эколог рассказала, чем пропитан грязный весенний снег — берегитесь, когда он тает

ПНИПУ: весенний снег накапливает до 100 г/л загрязнений

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Весенний снег адсорбирует все загрязнения из окружающей среды, благодаря чему становится сначала фильтром, а потом — источником смертельной опасности. А ещё - отличным индикатором состояния окружающей среды для экологов.

Фото: Flickr by Mark Turnauckas is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Подробнее об этом рассказала ведущий инженер, профессиональный биолог кафедры охраны окружающей среды Пермского национального исследовательского политехнического университета Мария Комбарова.

По её словам, за зиму концентрация загрязнений в снеге возрастает с 0,2-1 г/л в декабре до 30 г/л весной, а на обочинах дорог — до 100 г/л.

Химический состав примесей зависит от того, какие предприятия преобладают в населённом пункте, где берётся снег на анализ.

"В последние годы фиксируется снижение выбросов фенолов (бензола, толуола, ксенолов) с предприятий переработки нефти", — пояснила Комбарова.

Значительный вклад в грязь, которой пропитан снег, вносит транспорт (оксиды углерода и азота, бенз(а)пирен, сажу, диоксиды серы и др.) и противогололёдные реагенты.

Когда снег тает, всё, что он в себе накопил, разносится повсюду с пылью и оседает на стенах, асфальте, одежде, а также на коже и в лёгких людей.

"Уровень загрязнения воздуха в крупном городе довольно высок, а с таянием снега повышается еще больше", — предупредила учёная.

Она посоветовала чаще стирать шторы и протирать подоконники весной, обязательно умывать лицо всякий раз, возвращаясь с улицы, а также мыть домашних животных.