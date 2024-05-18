Вы не поверите, как обычные чулки спасают на дороге. Невероятные лайфхаки для водителей

Женские чулки оказываются неожиданными, но эффективными помощниками в автомобильных ситуациях. Они могут использоваться как временная замена ремня генератора, позволяя доехать до сервисного центра при его обрыве.
Также чулки применимы в качестве фильтра для защиты вентиляционных систем от пыли и мусора. В дополнение, они служат удобным органайзером для мелочей в салоне автомобиля и полезны при уходе за кузовом, не оставляя царапин при полировке.
В холодное время года чулки могут предотвратить обледенение наружных зеркал и запотевание стекол, если их использовать с абсорбентами влаги. Эти простые и доступные методы помогут сделать пользование автомобилем более комфортным и безопасным.
Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.