Пять неожиданных эффектов использования филлеров для лица, о которых не говорят косметологи заранее

Неведомые опасности: пятерка последствий филлеров для лица

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Косметологические вмешательства стали неотъемлемой частью регулярного ухода за кожей, но важно понимать, что не все процедуры одинаково безопасны для вашего организма. Косметолог и врач-дерматолог Татьяна Баллирано выявила негативные последствия использования филлеров для лица, о которых не всегда предупреждают косметологи.

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Долговременное нахождение в организме: ранее считалось, что филлеры рассасываются через год, однако научные исследования показывают, что они могут оставаться в организме до 10-15 лет, что вызывает опасения относительно их долгосрочных эффектов.

Лимфастаз: излишне большие объемы филлеров могут привести к лимфастазу — сдавлению лимфатических сосудов, что вызывает отечность и нежелательные изменения во внешности.

Тромбоэмболия: в случае неправильного введения филлера, он может попасть в сосуд и вызвать тромбоэмболию, что приводит к боли, отечности и в некоторых случаях даже к некрозу тканей.

Эффект Тиндаля: неприятное осложнение, при котором филлер начинает просвечивать под кожей, что создает впечатление синяков или мешков под глазами, особенно видимо в области скул.

Использование некачественных филлеров: дешевые и некачественные филлеры могут вызвать аутоиммунные реакции организма, особенно если они содержат компоненты, вызывающие аллергические реакции, такие как гиалуроновая кислота от недостоверных производителей.