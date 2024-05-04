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Пять неожиданных эффектов использования филлеров для лица, о которых не говорят косметологи заранее

Неведомые опасности: пятерка последствий филлеров для лица

1:34
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Косметологические вмешательства стали неотъемлемой частью регулярного ухода за кожей, но важно понимать, что не все процедуры одинаково безопасны для вашего организма. Косметолог и врач-дерматолог Татьяна Баллирано выявила негативные последствия использования филлеров для лица, о которых не всегда предупреждают косметологи.

Неведомые опасности: пятерка последствий филлеров для лица
Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic
  • Долговременное нахождение в организме: ранее считалось, что филлеры рассасываются через год, однако научные исследования показывают, что они могут оставаться в организме до 10-15 лет, что вызывает опасения относительно их долгосрочных эффектов.
  • Лимфастаз: излишне большие объемы филлеров могут привести к лимфастазу — сдавлению лимфатических сосудов, что вызывает отечность и нежелательные изменения во внешности.
  • Тромбоэмболия: в случае неправильного введения филлера, он может попасть в сосуд и вызвать тромбоэмболию, что приводит к боли, отечности и в некоторых случаях даже к некрозу тканей.
  • Эффект Тиндаля: неприятное осложнение, при котором филлер начинает просвечивать под кожей, что создает впечатление синяков или мешков под глазами, особенно видимо в области скул.
  • Использование некачественных филлеров: дешевые и некачественные филлеры могут вызвать аутоиммунные реакции организма, особенно если они содержат компоненты, вызывающие аллергические реакции, такие как гиалуроновая кислота от недостоверных производителей.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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