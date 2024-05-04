Россиян предостерегли о серьёзных последствиях простой аллергии

Пульмонолог Васильева: в России аллергия наблюдается у 80% населения

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Проблема аллергии затрагивает 80% населения России, поражая как взрослых, так и детей. При этом повышенная чувствительность организма может быть наследственной и передаваться от одного родственника к другому. О том, как могут проявляться разные виды аллергических реакций, рассказала врач-пульмонолог Инна Васильева в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

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По словам Васильевой, у несовершеннолетних наиболее распространена пищевая аллергия на такие продукты, как яйца, молоко и орехи, содержащие белки, провоцирующие реакцию организма. В дальнейшем у детей может проявиться аллергический ринит или астма. Пищевая аллергия визуально определяется по крапивнице, отёкам ротовой полости и гортани, а в крайних случаях может привести к анафилактическому шоку с бронхоспазмом.

Дыхательная аллергия характеризуется такими симптомами, как насморк, чихание, кашель, затруднённое дыхание и одышка. Кроме того, аллергия на животных может проявляться в виде крапивницы, резюмировала Инна Васильева.