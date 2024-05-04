Россиян предостерегли о серьёзных последствиях простой аллергии

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Пульмонолог Васильева: в России аллергия наблюдается у 80% населения

1:12
Здоровье

Проблема аллергии затрагивает 80% населения России, поражая как взрослых, так и детей. При этом повышенная чувствительность организма может быть наследственной и передаваться от одного родственника к другому. О том, как могут проявляться разные виды аллергических реакций, рассказала врач-пульмонолог Инна Васильева в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Пульмонолог Васильева: в России аллергия наблюдается у 80% населения
Фото: unsplash.com by Alex Jones is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По словам Васильевой, у несовершеннолетних наиболее распространена пищевая аллергия на такие продукты, как яйца, молоко и орехи, содержащие белки, провоцирующие реакцию организма. В дальнейшем у детей может проявиться аллергический ринит или астма. Пищевая аллергия визуально определяется по крапивнице, отёкам ротовой полости и гортани, а в крайних случаях может привести к анафилактическому шоку с бронхоспазмом.

Дыхательная аллергия характеризуется такими симптомами, как насморк, чихание, кашель, затруднённое дыхание и одышка. Кроме того, аллергия на животных может проявляться в виде крапивницы, резюмировала Инна Васильева.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Колбунцов Юрий
Проводит диагностику и лечение острых и хронических заболеваний терапевтического профиля, в том числе бронхита, ветрянки, гриппа, кори, краснухи, ОРЗ и ОРВИ, пищевого отравления, простуды, скарлатины и др
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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