Лопата будет держать заточку дольше: вот какой способ позволит получить острый инструмент

Мётод наклепа для заточки лопаты

0:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Этот метод позволит хорошо наточить лопату. Называется он мётод наклепа. Понадобится только молоток и прочная плоская поверхность, например, второй молоток. В процессе наклепа металл сжимается, становится плотнее, а режущая кромка — более жёсткой, благодаря чему режущий инструмент реже тупится.

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Чтобы заточка была эффективной, нужно учесть несколько моментов:

Штык из мягкой стали нужно отбивать плоской стороной молотка.

Штык из плотной стали отбивается заострённой стороной молотка.

Штык не должен прогреваться. Это метод холодной заточки.

Не стоит слишком сильно ударять. Слишком сильные удары могут привести к истончению режущей кромки и ее деформации.

Этот простой способ заточки лопаты дает отличные результаты и долговечность. Лопата будет держать заточку дольше, и её ресурс использования увеличится.