Рост туристического потока из России на Кубу в 2024 году: основные факторы и предпочтения

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Россияне массово устремились на Кубу

Туризм

В 2024 году значительно увеличилось количество российских туристов на Кубе по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщила Гленда Руис Дельгадо, директор по продажам крупной туристической сети Gaviota, в интервью агентству ТАСС.

Россияне массово устремились на Кубу
Фото: www.flickr.com by Педро Секели из Лос-Анджелеса, США is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Gaviota участвует в Международной туристической ярмарке FITCuba-2024, проходящей на Кайо-Коко. "В этом году мы наблюдаем большой рост числа туристов из России", — отметила Руис Дельгадо, добавив, что это связано с увеличением количества авиарейсов из России на Кубу.

По словам представителя Gaviota, российские туристы особенно часто выбирают курорты Варадеро и Кайо-Коко, благодаря наличию прямых рейсов из Москвы. "Мы всегда рады русским туристам", — подчеркнула она.

На кубинском рынке Gaviota присутствует уже 36 лет, владея 55 отелями по всему острову. Компания также предоставляет услуги внутренних воздушных и наземных перевозок и аренды автомобилей.

Министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда также отметил на ярмарке, что российские туристы занимают третье место по численности на Кубе, и в этом году страна планирует привлечь более 200 тыс. гостей из России.

FITCuba-2024 открылась 2 мая на Кайо-Коко, с участием президента Кубы Мигеля Диас-Канеля и других высокопоставленных официальных лиц. В ярмарке участвуют более 600 компаний из свыше 50 стран, в том числе и российские компании Pegas Touristik, Rus-Cuba-Dive и авиакомпания "Ижавиа".

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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