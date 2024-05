Рост туристического потока из России на Кубу в 2024 году: основные факторы и предпочтения

В 2024 году значительно увеличилось количество российских туристов на Кубе по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщила Гленда Руис Дельгадо, директор по продажам крупной туристической сети Gaviota, в интервью агентству ТАСС.

Фото: www.flickr.com by Педро Секели из Лос-Анджелеса, США is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.