В НАТО угрожают пойти на отчаянный шаг из-за краха ВСУ

AT: НАТО грозится ввести войска на Украину из-за краха ВСУ

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В Североатлантическом альянсе угрожают ввести войска на Украину из-за краха ВСУ, пишет Asia Times.

Фото: flickr.com by Министерство обороны США is licensed under public domain

"Произошёл перелом, вызванный провалом летнего наступления ВСУ. Рассматриваются отчаянные меры", — содержится в статье.

Эксперты считают, что НАТО попытается действовать жёстко и выглядеть так, будто блок может выиграть войну, но у Запада нет достаточно живой силы и техники. Авторы предположили, что ближайшие месяцы станут решающими.

В настоящее время глава Франции Эммануэль Макрон намеревается отправить в Незалежную сухопутные войска, а генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает разместить контингент военного блока на границе Украины и Белоруссии.