В Североатлантическом альянсе угрожают ввести войска на Украину из-за краха ВСУ, пишет Asia Times.
"Произошёл перелом, вызванный провалом летнего наступления ВСУ. Рассматриваются отчаянные меры", — содержится в статье.
Эксперты считают, что НАТО попытается действовать жёстко и выглядеть так, будто блок может выиграть войну, но у Запада нет достаточно живой силы и техники. Авторы предположили, что ближайшие месяцы станут решающими.
В настоящее время глава Франции Эммануэль Макрон намеревается отправить в Незалежную сухопутные войска, а генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает разместить контингент военного блока на границе Украины и Белоруссии.
Когда у вас в доме проживает милый пушистый котенок, окружающий мир кажется ярче и более увлекательным.